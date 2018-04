Původní hranatá Mazda MPV: Proč vznikla dříve než slavná MX-5?

V osmdesátých letech auta výrazně zlepšila svoji aerodynamiku a současně se hledaly nové automobilové třídy. Kategorie SUV v té době prakticky neexistovala, avšak zejména pro potřeby početnějších rodin začaly automobilky vyvíjet vozy, které dokázaly přepravit více, než pět pasažérů včetně řidiče. Tehdy se jim říkalo 'van'. Dnes běžně používané označení MPV (Multi Purpose Vehicle) se objevilo až později, do jisté míry zásluhou Mazdy. Právě takto pojmenovala svůj první velkoprostorový automobil z roku 1988.

Šlo o reakci na zvýšený zájem zákazníků o tyto vozy. Jako první uvedla takové auto automobilka Mitsubishi coby model Space Wagon. Mnohem známější jsou ale Chrysler Voyager/Dodge Caravan a v Evropě samozřejmě Renault Espace coby původně projekt Matry. Oba vozy vyjely v roce 1984, Mitsubishi o pouhý rok dříve, ovšem jen na domácím trhu.

Tři projekty? To si nemůžeme dovolit.

Mazda vždy patřila spíše mezi ty menší automobilky a tak tomu bylo i v 80. letech. Sice vyráběla rotační motory typu Wankel, jako jediný automobilový výrobce, ovšem objemem produkce výrazně zaostávala třeba za Toyotou či Nissanem. V té době byly u Mazdy připraveny hned tři projekty zcela rozdílných automobilů. A každý z nich soutěžil o přízeň vedení společnosti a tedy o tolik nezbytné finance, bez nichž bylo cokoliv pouhým 'žvaněním konstruktérů u piva'.

Co tedy bylo tehdy 've hře'? O tom nedávno informoval americký automobilový server Jalopnik na základě svědectví Boba Halla, automobilového novináře a pozdějšího designéra, který se začátkem 80. let spojil s kalifornským vývojovým střediskem Mazdy MANA (Mazda North America). A doslova Japoncům vnutil myšlenku lehkého roadsteru, jenž by znovu oživil trh s těmito automobily, populárními hlavně v 60. letech. Hall nakonec uspěl více než dobře a co bylo výsledkem, asi všichni tušíte – první MX-5 nebo Miata, jak se auto jmenuje v USA.