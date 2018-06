Renault začal v ČR prodávat elektromobily, v nabídce je zatím pouze jeden model

Prodej modelu ZOE loni v Evropě vzrostl o 44 procent a celkově se prodalo 100.000 vozů. Ve Francii dokonce Renault ZOE tvoří více než polovinu prodejů elektrických vozidel. Základní cena modelu v Česku je 829.900 Kč. Například cena nejprodávanějšího elektromobilu BMW i3 v tuzemsku začíná na jednom milionu Kč.

Renault ZOE je na českém trhu k dispozici výhradně s akumulátorem Z.E.40, který má kapacitu 41 kWh a ZOE ve variantě R90 a R110 s ním zvládne v reálných podmínkách ujet až 300 kilometrů na jedno nabití, což vůz řadí na špičku svého segmentu.

V Česku se loni prodalo 307 nových elektromobilů, letos od ledna do května pak 225. Počet elektromobilů na českých silnicích by se měl v roce 2020 zvýšit proti loňsku téměř čtyřikrát na zhruba 5000. Množství hybridů se pak zdvojnásobí na 12.000 vozů. V roce 2025 by to pak mohlo být v tuzemsku až 100.000 elektromobilů.