S alkoholem v dechu už ani nenastartujete. Brusel navrhuje novinky v povinné výbavě

Automobilky i úředníci napříč Evropou vymýšlejí stále nové způsoby, jak co nejvíc omezit nehodovost. Teď s vlastním plánem přichází i Brusel, který navrhuje rozšíření povinné výbavy o dalších 12 prvků – a to od roku 2021. Informuje o tom server Autorevue.cz.

Nové automobily dnes mají ve standardní výbavě řadu prvků, které byly kdysi za příplatek, nebo jsme si je nedovedli ani představit. Řeč je například o stabilizačním systému, kontrole nahuštění pneumatik, nafukovacích vacích nebo systému eCall, jenž je u nových aut povinný od dubna letošního roku.

Cílem těchto systémů je snižovat počet smrtelných nehod, což se podle statistik daří. Jenom za posledních sedm let došlo k poklesu zhruba o pětinu, to ale Evropské unii nestačí (a samozřejmě to chápeme!) a nastavuje další laťky. Do roku 2030 má počet smrtelných nehod klesnout o polovinu, a o dvacet let později by při autonehodě neměl v EU zemřít žádný člověk.

Tvor jako takový dělá chyby a nelze pouze nařídit „neumírejte!“, proto v Bruselu vymysleli jiný plán. Od roku 2021 má dojít k rozšíření standardní výbavy nových aut o dvanáct systémů, z nichž některé známe už v současnosti. Řeč je například o couvací kameře či systému udržování v jízdním pruhu, jedná se nicméně o prvky, které jsou často dostupné pouze za příplatek.

Vedle výše zmíněných prvků budou muset být vozy vybaveny pokročilým systémem nouzového brzdění, měřením alkoholu v dechu, detekcí únavy, systémy prevence proti rozptylování pozornosti (hlasové ovládání základních funkcí), černou skříňkou pro pořízení záznamu o nehodě, signalizací nouzového brzdění, zlepšením ochrany cestujících, rozšířenými zónami ochrany chodců (kapota, bezpečnostní čelní sklo), inteligentním asistentem rychlosti a systémem ochrany při bočním nárazu.

Jak vidíte, jedná se o prvky aktivní i pasivní bezpečnosti. Ty však samozřejmě něco váží, kvůli čemuž budou nové automobily pravděpodobně těžší než ty současné, a navzdory statusu standardní výbavy to ještě neznamená, že se nepromítnout do ceníků. Spíše počítejme s tím, že nové automobily od roku 2021 zdraží, a nebude to jenom kvůli mnohými zástupci značek stále omílané inflaci.