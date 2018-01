Sabine, jméno mé. Přečtěte si příběh muže, který založil Dakar

Zahynul během „svého“ závodu, když mu bylo šestatřicet a příští rok by se dožil sedmdesáti let. Mnoho tisíc závodníků mu může dodnes děkovat za jeho úspěšnou myšlenku.

Ztratil se v lednu 1977 při Rallye Abidjan-Nice a tehdy ho napadlo zorganizovat soutěž pro dobrodruhy. Podařilo se mu daleko více. Aniž by to tušil, jeho nápad vstoupil do historie motoristického sportu. V jeho životě hrálo roli třikrát datum 14. ledna. V roce 1977 ho našli v tento den v poušti Ténere, o dva roky později ve stejném dnu skončil první ročník Dakaru a v roce 1986 zahynul 14. ledna při havárii vrtulníku.

„Sabine vždycky dbal na dobré vztahy s místním obyvatelstvem a na to, aby soutěž Paříž-Dakar byla svého druhu humanitární akcí. V konvoji doprovodných vozů a letadel nikdy nechyběly léky ani potraviny určené k distribuci v nejzoufalejších místech. Jeden pořadatelský kamion dokonce vezl jako dary hloubková čerpadla. A tak zatímco jsme se motali lesem na hranicích s Burkina Faso, Thierry slavnostně předával něco z těch věcí starostovi v městě Gao. Potom ještě dekoroval místní malé fotbalisty, rozdával trička a novináři v jeho partě pilně fotili. Bylo v tom hodně sebeprezentace, ale myslel to naprosto upřímně. Afriku totiž miloval.“

