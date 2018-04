Škoda Auto do konce roku představí další SUV určené pro čínský trh

Automobilka Škoda Auto představí do konce letošního roku další SUV určené pro čínský trh. Čínští zákazníci tak budou mít k dispozici již čtyři vozy SUV. Nyní si mohou vybrat z modelů Kodiaq, Karoq a dnes představeného modelu Kamiq. V budoucnosti by měly tvořit SUV vozy 60 procent prodejů Škody Auto v Číně, řekl dnes novinářům člen představenstva Škody Auto Alain Favey. Česká automobilka také plánuje do dvou let zdvojnásobit celkové dodávky zákazníkům v Číně na 600 tisíc vozů ročně.

Po představení čtvrtého SUV bude Čína pro Škodu jediným trhem, kde bude mít v nabídce čtyři modely SUV. V Evropě jsou k dispozici pouze dva, a to Kodiaq a Karoq. Škoda plánuje do budoucna představit i další modely SUV určené pro čínský trh. Firma SUV vyvíjí podle přání zdejších zákazníků ve smyslu 'made in China for China'. Vozidla jsou tak speciálně uzpůsobená požadavkům a přáním čínských zákazníků. Na čínském trhu představuje podíl SUV na celkovém prodeji značky Škoda v letošním prvním čtvrtletí více než 30 procent. Čína je největším trhem značky, který přispívá více než čtvrtinou k celosvětovému počtu vozidel dodaných zákazníkům.

Automobilka chce také do roku 2020 zdvojnásobit celkové dodávky čínským zákazníkům na 600 tisíc vozů ročně. V roce 2017 dodala Škoda Auto zákazníkům v Číně 325 tisíc vozů, o 2,5 procenta více než o rok dříve. Čína je od roku 2010 největším trhem Škody Auto, od vstupu na čínský trh v roce 2007 tam bylo zákazníkům dodáno více než 2,350.000 vozů Škoda.

Čínský trh je podle Alana Faveye typický poptávkou po velkých a prostorných vozech, právě proto se Škoda zaměřuje na modely SUV. „V Číně je také velmi důležitý design aut, více než na jiných trzích,“ řekl Favey. Podle něj zhruba 60 procent zákazníků kupuje Škodu jako svůj první vůz.

V následujících třech letech se chce firma v Číně zaměřit na zviditelnění značky Škoda, investovat chce do komunikace i sponzoringu různých akcí. Důležitý bude také příchod elektromobility, zde bude firma volit podobnou strategii jako na jiných trzích. Do roku 2025 chce Škoda celosvětově představit deset elektrifikovaných modelů, do roku 2020 pak 19 nových modelů s klasickým pohonem, pět z toho bude určeno pro Čínu.

Škoda Auto se s 325 tisíci vozy podílí na celkových prodejích aut v Číně zhruba 1,4 procenty. Po nárůstů dodávek na plánovaných 600 tisíc vozů by Škodě patřila dvě procenta čínského automobilového trhu.

Škoda loni dodala celosvětově 1,2 milionu vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává celosvětově více než 35 tisíc pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.