Světová automobilová novinka tohoto roku: Luxusní SUV Audi Q8

Audi považuje nové SUV kupé Q8 za svoji vlajkovou loď, významem srovnatelnou s limuzínou A8. Asi i proto pojalo první jízdní seznámení vcelku netradičně. Několik vozů vyrobených v Bratislavě odvezlo až do dalekého Chile, kde právě převzala vládu zima, a pozvalo postupně 82 novinářů z celého světa. Všichni to do pouště Atacama, kde se jezdilo, měli hodně z ruky.