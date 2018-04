Technologie, která zajistí dieselu budoucnost: Bosch slibuje drastické snížení NOx

Současnou hysterii okolo zákazu vznětových motorů se snaží mírnit celá řada odborníků. Jak z vývoje automobilek, tak technických vysokých škol, ale i různých dodavatelů automobilové techniky a příslušenství. Nejčastěji argumentují tím, že bez dieselů nebude možné udržet hodnoty oxidu uhličitého na legislativou požadovaných hodnotách. Tenhle plyn sice není přímo škodlivý, avšak jeho zvýšené množství může vést ke globálnímu oteplování povrchu planety, což může mít z dlouhodobého hlediska vliv na biosféru. Bohužel jakoby odborníci mluvili do větru. Evropští politici jsou zdá se „nadlidi“…

Málo platné. Tady pomohou jen nějaké zásadní inovace, které přinesou skutečně kvalitativní posun v produkci emisí oxidů dusíku. Právě ty jsou největším trnem v oku zákonodárců. Firma Bosch, přední dodavatel automobilové techniky a příslušenství, nedávno představila řešení emisního systému, který podle představitelů této firmy zachrání vznětové motory. A to ne pouze na několik málo budoucích let, ale dokonce v delším časovém horizontu.

O kolik slibují snížení

Od roku 2017 požaduje evropská legislativa měření spotřeby také dle reálného silničního testu RDE (Real Driving Emission), což je jedna ze dvou složek měření dle metodiky WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures). Cílem je, aby naměřené údaje o spotřebě a emisích více odpovídaly reálným hodnotám při běžném užívání auta. Nový emisní program současně omezil množství produkovaných emisí oxidů dusíku na 168 miligramů na každý ujetý kilometr. Od roku 2020 má však být tento limit už pouhých 120 miligramů na kilometr.

Firma Bosch ale slibuje, že její nově vyvinutý emisní systém by mohl snížit emise oxidů dusíku v měřícím cyklu RDE na pouhých 13 miligramů na ujetý kilometr! To je o přibližně o 92 procent méně, než je současný legislativní limit. Množství emisí oxidů dusíku by tak kleslo na přibližně pouhou desetinu současného stavu. Při pouze městském provozu slibuje Bosch emise oxidů dusíku pouhých 40 miligramů na kilometr.