Trable v Muskově „továrně na zázraky“. Tesla bude potřebovat velkou kapitálovou injekci, tvrdí odborníci

Jedna z hlavních předností Muska - byznysmena - je, že pro své vize a nápady dokáže nadchnout davy. A pak je také rovnou patřičně zkasírovat. Tisícidolarovou zálohu na nový vůz Muskovy automobilky Model 3 složilo asi čtyři sta tisíc lidí, kteří se mohli přetrhnout, aby jim jejich místo v pořadí nikdo nevyfouknul. Jenže nad Muskovou „továrnou na zázraky“ se stahují mraky. Jeho první opravdu masově vyráběný elektromobil nabírá stále větší zpoždění.

Právě proto mnoho zákazníků už svoje objednávky zrušilo a další to zvažují. „Oni to rušili z jednoduchého důvodu – potřebovali automobil nyní, a my jsme ho pro ně neměli,“ připouští Musk. Nyní přiznává až devítiměsíční zpoždění v dodávkách.

Pravda, pokud jste vizionář s plánem na kolonizaci okolních planet, občas vám něco zkrátka nevyjde podle plánů a je třeba s tím počítat. Ale Muskovi a jeho Tesle jako by se pod rukama v poslední době hroutilo úplně všechno.

Třeba finance. Loni automobilka skončila ve ztrátě dvě miliardy dolarů, a ani letošní rok se optikou účetních knih nevyvíjí zrovna dvakrát růžově. Další dvě miliardy totiž bude automobilka podle odhadů potřebovat, aby rozšířila produkci Modelu 3, kromě toho bude firma muset už na začátku příštího roku splatit asi 1.2 miliardy dolarů dluhů. Sečteno, podtrženo, odhaduje analytická společnost Moody´s, Tesla bude muset během letošního roku, nejspíše na začátku druhého pololetí, získat nějaké kapitálové injekce. Banka Jefferies to odhaduje na dvě až tři miliardy dolarů.

Nesmysl! reagoval však na tyto zprávy Musk na Twitteru. „Tesla bude ve třetím a čtvrtém čtvrtletí profitabilní a bude mít potřebné cash flow, takže samozřejmě nebude mít důvod poohlížet se po kapitálových injekcích,“ uvedl vizionář a neodpustil si rýpnutí do magazínu Economist, který zprávu přinesl. „Vždy to byl sice nudný časopis, ale aspoň psal o věcech chytře a s důvtipem. Teď už je jenom nudný,“ postesknul si guru všech technokratů.

Jenže Musk by se měl místo na frenetické plácání okolo sebe zaměřit na to, co je opravdu podstatné. Podle zpráv se Musk v posledních týdnech uzavřel do továren Tesly, kde osobně dohlíží na produkci. Ta totiž stále výrazně zaostává. Na konci roku Musk plánoval, že z jeho linek bude sjíždět 20 tisíc Modelů 3 měsíčně. Ve skutečnosti to nebylo ani 2.5 tisíce vozů za celý poslední kvartál.

Pak slíbil, že bude ke konci března vyrábět 2.5 vozů týdně. I tento cíl ale zůstal nenaplněn, asi o pětistovku vozů týdně. Muskovy plány tak mohou být sebeoptimističtější, nicméně investiční bankovní skupina Goldman Sachs odhaduje, že ke konci června by mělo z Muskových linek sjíždět asi 1400 vozů týdně. Pokud by se výhled banky potvrdil, trvalo by hodně přes pět let, než by se na všech 400 tisíc zájemců o Model 3 dostalo.

Důvodem je, podle „nudného“ týdeníku Economist, Muskův megalomanismus. Vizionář ze Silicon Valley údajně chce, aby jeho továrny byly místem, kam přichází budoucnost. Žádá, aby téměř veškerou produkci vyráběných automobilů obstarávaly stroje a lidský faktor byl minimalizován. Do již tak komplikované výroby automobilů tím uměle dodává další problémy, se kterými se následně sám musí vypořádat. Pro vizionáře nutnost, pro byznysmena cesta ke dnu. „Přitom ti největší automobiloví výrobci si poměrně rychle uvědomili, že ideální kombinace je v současné době kombinace lidského a robotického zapojení do výroby,“ tvrdí Max Warburton z společnosti Bernstein.

Mezitím se přitom na Muska valí další pohromy. Na konci března ve voze Tesla nastaveného na autopilota zemřel jeho řidič, nedávno se rovněž na veřejnost dostala informace, že až 90 procent vozů Tesly, které sjedou z výrobních linek, obsahují nějakou vadu a potřebují následný zásah servismanů. A aby katastrof nebylo málo, tak automobilka svolává k opravě přes 100 tisíc vozů Modelu S kvůli korodujícím šroubům. „Automobilový byznys je zkrátka peklo,“ postesknul si Musk v jednom z nedávných tweetů.

Určitě ví, o čem mluví. V poslední době se totiž začínají vynořovat stále hlasitější hlasy, které automobilku za její přístup k produkci kritizují. „Já si myslím, že Tesla nemá naprosto žádnou cenu,“ tvrdí například legendární investor Jim Chanos.

Pro server CNN navíc Chanos varuje, že Musk by mohl již brzo akcionářům podrazil nohy a na svou automobilku se vykašlat. „Už nyní věnuje stále více času svým ostatním projektům,“ tvrdí investor, který si vsadil na pokles akcií automobilky. Mezi další Muskovy aktivity patří například společnosti SpaceX, SolarCity, Neuralink či Boring Company.