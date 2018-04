Ve Švédsku otevřeli první silnici, která nabíjí elektromobily za jízdy

První silnice, která je schopná dobíjet baterie projíždějících osobních i nákladních elektromobilů, byla otevřena ve Švédsku, poblíž Stockoholmu. Je to pouze dvoukilometrový úsek, ale švédská správa silnic už připravila mapu budoucího rozšíření. Země chce dosáhnout nezávislosti na fosilních palivech do roku 2030 a tento cíl vyžaduje snížení jejich spotřeby v dopravě o 70 procent, uvedl server listu The Guardian.