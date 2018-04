Volkswagen Corrado slaví 30 let: Zahájilo útok na vrchol

Ještě v 60. letech neznamenala automobilka Volkswagen v celosvětovém měřítku nic víc než výrobce aut pro masy. S motorem za zadní nápravou chlazeným vzduchem již poněkud zastaralými. Třeba automobilky Fiat, Peugeot, Renault, Lancia, Austin či Citroën platily v té době za mnohem pokrokovější výrobce, nabízející technicky i vzhledově vyspělejší auta. A nic na této situaci nezměnily ani novější modely VW, které stále využívaly prastarý základ z „brouka“.

Jenže pak přišla 70. léta s nimi zásadní obrat u značky Volkswagen. Nejen první Golf, ale také Scirocco či později malé Polo, tady všude už to bylo jinak. S motorem napříč před přední nápravou a moderní karoserií, střiženou v Itálii u Giugiara (Golf I, Scirocco I), se VW rázem vyhoupl mezi špičkové výrobce aut pro masy. Další pokrok dorazil v 80. letech. Druhé vydání Golfu přineslo poprvé 16ventilový motor, ABS, posilovač řízení a také pohon všech kol Syncro. No a pak přišel podzim 1988, kdy Volkswagen představil svůj do té doby technicky nejvyspělejší, ale také suverénně nejdražší model Corrado.

Náhrada za Scirocco? Ne tak docela

Corrado, jehož jméno kupodivu nevycházelo z žádných mořských proudů (Golf) či větrů (Passat, Scirocco), ale vzešlo ze španělské koridy, když parafrázovalo slovo „correr“. Snad aby výrobce s novým kupé jasně demonstroval schopnosti tohoto později mnohými tolik oceňovaného vozu. Bylo zcela logické chápat v době premiéry Corrado jako nástupce Scirocca II, vyráběného s dílčími modernizacemi od roku 1981. Nakonec to dopadlo jinak, takže oba vozy žily po svém boku až do léta 1992.

