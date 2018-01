Výběr Auto.cz: Nejlepší a nejhorší auta roku 2017

Stejně jako loni jsme pro vás připravili naši redakční hitparádu toho nejlepšího a nejhoršího, co přinesl rok 2017 v automobilovém světě.

Samozřejmě budeme rádi, když se v diskuzi s námi podělíte i o vaše nejlepší/nejhorší letošní automobilové zážitky. A nemusí jít jenom o nejnovější modely, klidně postupujte jako náš bazarový specialista Tomáš Dusil, který se ve své stati zaměřil na starší ročníky.

Martin Machala

Loni se mi asi vybíralo snadněji. Letos jsem měl jednoznačnou jedničku (Lexus LC 500), jistý jsem si byl i největším propadákem (tříválcová Honda Civic). Pak už jsem ale musel trochu přemýšlet. Je to přesně, jak dál píšou moji kolegové - vyloženě špatná auta nejsou. A pak taky, nejnovější automobilové produkty jsou si čím dál podobnější.

Nadšení…

Lexus LC 500

O „svém“ nejlepším autě pro letošní rok jsem nepřemýšlel ani minutu. Možná i vy máte ještě v živé paměti test Lexusu LC 500 a moje trošičku zjevné nadšení. Už když jsem si auto přebíral k testu, málem jsem při pohledu na tu krásu zavýskl. Je to nádherný dárek od Lexusu, tohle auto. Atmosférický osmiválec, neuvěřitelně hravá zadokolka, nevěřil bych, že v dnešní době může takhle úchvatně zbytečné auto vůbec vzniknout. A jak neuvěřitelně lexus kombinuje komfort gran turisma se sportováním a kopcem srandy při driftování… Letos byly krásné Vánoce.

BMW 5

Prakticky dokonalé auto bez výraznější chybičky. Vlastně, dost dobře nevím, co bych nové pětce vyčetl. Technika luxusní sedmičky je v o třídu menším autě snad ještě přesvědčivější, BMW se povedlo konečně eliminovat i vliv runflatů a nová pětka tak na nerovnostech nemlátí ani na těchto ještě nedávno nenáviděných dojezdovkách. Motory jsou dynamické a nežerou, interiér přehledný a luxusní. Ještě nikdy nemělo BMW před konkurencí takový náskok jako s aktuální pětkou. Uvidíme, co na to nové Audi A6. Ukáže se už v Ženevě.

