Že jsou moderní auta 'blbuvzdorná'? Těmito věcmi si automobil ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V autoškole získáte potřebné základy pro řízení vozidla, jenže víte jak jej správně používat? Čeho se vyvarovat a na co případně nezapomínat? Mnozí lidé sice dokážou vozidlo řídit obstojně ve smyslu dodržování dopravních předpisů, předvídání a eliminace chyb, ovšem současně si při řízení počínají mnohdy tak, že auto vlastně nevědomky poškozují. A to bohužel mnohdy i v případě, že postupují v souladu s návodem k obsluze vozidla. Jak si tedy u moderního auta počínat, abychom jej co možná nejméně ničili?