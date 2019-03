3 hlavní důvody, proč banky odmítají začínající podnikatele

Alternativ je spousta, nicméně většina lidí míří nejprve do některé z bank. Ty ale nejsou vždy nakloněné peníze poskytnout. Vybírají si podle bonity svých potenciálních klientů. Zkrátka nepůjčí každému. Jaké jsou tedy nejčastější důvody odmítnutí žadatelů o půjčku ze strany banky? My vybíráme následující tři.

Záznam v některém z registrů dlužníků

Prvním krokem jakékoli banky bude prověření žadatele o půjčku v registrech dlužníků. Některým bankám postačí hledání v BRKI, tedy v bankovním registru klientských informací. Jiné se podívají i do Solusu, případně jiných registrů. Získají tak informace prakticky o komkoli. Dostat se do některého zmiňovaného soupisu dlužníků bohužel není nijak složité. Stačí několik prodlení ve splácení určité půjčky, případně dlouhodobé neplacení jiných závazků. O to složitější může být vymazání z registru dlužníků. To často trvá i několik měsíců od splacení onoho inkriminovaného závazku. Se záznamem registru dlužníků nemáte šanci s jakoukoli žádostí u banky uspět!

Dostatečný příjem jako další překážka

Jakákoli bankovní půjčka je typická i tím, že po vás bude banka žádat potvrzení o aktuálním příjmu. Je fakticky jedno, že teprve začínáte s podnikáním a sháníte pravidelný zdroj finančních prostředků. Slovo dostatečný je velmi individuální a nikde se přesně nedozvíte jeho univerzální výklad. Každá z bank zkrátka vyžaduje jinou výši finančních prostředků. Počítejte ale s tím, že v případě sociálních příspěvků typu mateřské dovolené či důchodu nejspíše na půjčku nedosáhnete. Některé banky je ani nepovažují za pravidelný příjem. Mnohdy se vyplatí spíše nějaká půjčka online, která je často benevolentnější. Nebankovní společnosti nemusí mít tak přísné podmínky, jako je tomu v bankovním sektoru.

Účelovost půjčky

Pozor si jistě dejte také na to, jestli poskytovaný úvěr není náhodou vázán na nějaký konkrétní účel. Typickým příkladem jsou samozřejmě nejrůznější půjčky na bydlení. Jednat se může o hypotéku, případně úvěr ze stavebního spoření a mnohé jiné. Pro rozjezd podnikání potřebujete úvěr, díky němuž budete čerpat peníze nejen na nákup zboží, ale často i na stavbu infrastruktury a jiné účely. Přesně toto by mělo být v pravidlech pro půjčování ze strany banky shrnuto. Nejhorší situace nastane, když si půjčíte a následně nebude možné peníze na některý z konkrétních účelů použít. Proto se vyplatí srovnání online. Na portálu Hyperfinance.cz se všechny detaily týkající se konkrétních úvěrů dozvíte.