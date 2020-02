Akcie Tesly zdivočely. Jen za letošek vzrostly dvojnásobně, odborníci netuší proč | info.cz

Během úterního obchodování se cena akcií Tesly vyšponovala až na necelých tisíc dolarů, více než dvojnásobek oproti 430 dolarům z úvodu letošního roku. Na burze to vypadalo, jako by investory zachvátila elektromobilová horečka a nečekaný zájem kupců Teslu nakonec vyhnal optikou tržní kapitalizace až na globální číslo dvě – hned za Toyotu. A to přesto, že středeční obchodování ve Spojených státech srazilo cenu akcií společnosti zpět k 750 dolarům.

Poněkud absurdní na posledním vývoji ceny akcií Tesly je to, že žádný z odborníků si není příliš jistý, proč k němu dochází. „Už pomalu deset dní si lámu hlavu s tím, co přesně se to s Teslou na akciových trzích děje,“ přiznává pro INFO.CZ jeden z předních českých expertů na automobilový trh, Petr Knap z poradenské společnosti EY.

Fundamenty trhu není sice tak obtížné dát dohromady, jen těžko jim však lze současnou akciovou erupci v Tesle připsat. Jistě, ceně podniku pomohly nedávno zveřejněné výsledky za poslední tři měsíce loňského roku, ve kterých automobilka vydělala 2,4 miliardy korun. A co je možná podstatnější, Tesla se poprvé od úpisu na burze dokázala udržet v zisku dva kvartály v řadě a vyráběla nad očekávání. I přesto se však investoři nemohli vyhnout pohledu na částku 20 miliard korun, které automobilka za loňský rok prodělala. Navzdory ziskovému druhému pololetí.

Vodou na mlýn akcií je současné makroekonomické podhoubí. Jak doplňuje hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda, cena akcií Tesly profituje z uvolněné měnové politiky, z uklidnění geopolitického napětí mezi USA a Čínou i ze sílícího přesvědčení, že z obávaného koronaviru žádná extrémní globální pandemie nakonec nebude. Zdá se, že investoři navíc v Tesle začali vidět reálnou budoucnost. „Růst akcií odráží sílící přesvědčení trhu, že dominance Tesly na poli elektromobility a obecně environmentálně šetrných technologií, představujících v čase klimatických změn budoucnost, je neotřesitelná a že propast mezi ní a konkurenty se rozestupuje,“ vysvětluje si dominanci automobilky ekonom Lukáš Kovanda.

Podle Petera Garnryho, vedoucího kapitálové strategie Saxo Bank, stojí za současným vývojem spekulace na trhu. „Ostatní účastníci trhu vycítili únavu a slabost investorů zakopaných na krátkých pozicích (investorů, kteří spekulují na pokles ceny akcií, pozn. red.). A tak je teď nutí, aby odkoupili aspoň část akcií, které si zapůjčili. Několik obchodníků na krátkých pozicích však otevřeně prohlásilo, že budou dál shortovat, a noví spekulanti vyhnali riziko až na současnou úroveň,“ vysvětluje aktuální dění Garnry, podle kterého je jenom otázkou času, než přijde korekce.

„Růst Tesly zcela ignoruje základní ekonomické ukazatele. Je velmi pravděpodobné, že se časem zase vrátí k normálu. Jak a kdy k tomu dojde, lze však jenom stěží předvídat,“ dodává šéf kapitálové strategie Saxo Bank.

Vývoj akcií společnosti Teslaautor: Saxo Bank

Je nicméně pravděpodobné, že vedle zmíněných faktorů stojí za prudkým nárůstem akcií Tesly ještě něco jiného. Některá vysvětlení, jako je uvolněná měnová politika či utlumení zahraničně-politického napětí, jsou totiž společné pro všechny americké akcie. Navíc, hodnota automobilky začala masivně a vytrvale růst už loni na podzim.

Se zajímavým vysvětlením tak nakonec přichází Petr Knap z EY. Podle něj investoři Teslu začínají brát spíše jako technologickou firmu než jako automobilku. „Stále více se zdá, že hodnocení Tesly (investory, pozn. red.) neodpovídá logice ocenění automobilek, ale spíše technologických firem. Že trh klade důraz na jiné parametry, než jak je tomu u automobilových firem. Teslu vnímá spíše jako třeba softwarovou firmu,“ vysvětluje Knap pro INFO.CZ.

Při porovnání vývoje ceny akcií v posledním období u Tesly například se společností Apple je pak toto vysvětlení minimálně uvěřitelné. Oba podniky toho mají společného více, než se na první pohled může zdát. Souzní například v tom, že úspěšně narušují původní trh s obrovským potenciálem. U Applu jde o iPhony, u Tesly pak o elektrovozy.

Všichni oslovení odborníci nicméně mírní očekávání a shodují se, že korekce je v případě Tesly na místě. Klíčová otázka zní, za jak dlouho dokáže trh akcie Tesly srazit zpět do míst, kde leží jejich fundamentální hodnota. „Jak víme, trhy mohou být mnohem déle iracionální, než my budeme solventní. O tom se podle všeho přesvědčila v historii celá řada spekulantů, kteří sázeli na pokles hodnoty akcií Tesly,“ konstatuje Petr Knap, partner ve společnosti EY.