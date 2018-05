Alza stále bojuje s technickými problémy. Objednávky nelze vyzvedávat ani dnes

Služby českého e-shopu Alza.cz fungují i dnes v omezeném režimu, stále není možné vyzvedávat už zadané objednávky. Nevyřízených jsou jich jednotky tisíc. Prodejny jsou otevřené. ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Patricie Šedivá. Výpadek počítačového systému postihl e-shop v pondělí kolem 16:00. Zpět do standardního provozu by systémy měly nabíhat dnes v odpoledních hodinách, dodala mluvčí.