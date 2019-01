ANALÝZA: Apple je dost možná za zenitem. Čína nestojí za všemi jeho problémy

Apple varoval, že prodeje v posledním čtvrtletí byly zhruba o desetinu slabší, než předpovídaly odhady zveřejněné před dvěma měsíci. Podle deníku Financial Times se od té doby objevují známky, že klesá zájem o nejnovější řady telefonů iPhone. Několik dodavatelů jednotlivých technologických komponentů také varovalo, že Apple omezuje objednávky. Americká společnost navíc přestala poskytovat podrobná data o prodeji jednotlivých zařízení, což se jen těžko bude dít kvůli tomu, že by se jim výjimečně dařilo. To vše v situaci, kdy firma propagovala možnost výměny starého iPhonu za nový za poměrně výhodných podmínek. V minulosti nic takového nečinila.

FT upozorňuje, že před pouhým měsícem viceprezident Apple pro marketing Greg Joswiak v rozhovoru pro technologický web CNET uvedl, že nový model XR je „náš nejpopulárnější iPhone a dokazuje to každý den od doby, kdy byl uveden na trh“. Jeho slova se zpětně jeví jako hodně nadnesené prohlášení, zejména pak po vyjádřeních několika lidí, kteří mají k byznysu Apple hodně blízko.

„Čína je určitě platný důvod. Ale nemůžeme ignorovat, že napříč celou produktovou řadou v poslední době především platilo, že jste zaplatili více a dostali méně. Když budete zákazníkům neustále utahovat šrouby, pravděpodobně dospějete do místa, kdy prasknou,“ řekl deníku FT jeden ze známých vývojářů aplikací pro iPhone Marco Arment.

Mobilní telefony od společnosti Apple v poslední době zdražily o desítky procent. Cena vrcholného modelu se v Česku blíží 50 tisícům korun. Vrcholné modely konkurenčních firem s často lepší výbavou můžete pořídit za polovinu. Případný rozdíl v kvalitě je diskutabilní. Podle Armenta tato situace vedla k tomu, že na novější model telefonů přestoupilo méně lidí, než firma očekávala. Šéf společnosti Tim Cook tento vývoj svádí třeba i na možnost výměny baterie u starších telefonu Apple, která je nyní levnější a lidem tak teoreticky umožní používat jejich přístroj déle.

Podle analytiků, které oslovil deník Financial Times, je ale toto vysvětlení liché a skutečný důvod a problém je mnohem hlubší. „Nemyslím si, že je to pravda. Celá tahle věc se děje už nejméně rok,“ uvedl analytik Gene Muster ze společnosti Loup Ventures. I on vidí za poklesem citelné zdražení, které firma učinila loni na podzim. Apple navíc opustil politiku, že starší modely vyprodává za nižší ceny, místo toho teď uvádí na trh více nových zařízení. Jejich průměrná cena ovšem loni na podzim vzrostla o 23 procent. To vše v době, kdy čínská ekonomika zpomaluje a konkurence na tamním trhu sílí.

„Smartphony už navíc nejsou tak sexy, jako byly v minulosti,“ říká Carolina Milanesi ze společnosti Creative Strategies. Průměrný uživatel iPhonu si podle ní nyní nový telefon Apple kupuje v průměru za 30 až 36 měsíců. V minulosti to bylo 24 měsíců. Někteří experti navíc upozorňují, že i telefony z nižší třídy už mají tak pokročilé funkce, že uživatelům plně dostačují.

Je tu navíc silná čínská konkurence. Huawei se loni v létě stal druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě a předehnal tak právě Apple. První nadále zůstává Samsung. V Číně dokonce tržní podíl americké společnosti spadnul pod deset procent. Huawei a další čínské značky Vivo a Oppo už mají více než 20 procent – především díky citelně nižším cenám, na které zákazníci slyší.