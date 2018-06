ANALÝZA: Média vstupují akvizicí Time Warneru do nové éry darwinismu. Týká se i české Novy

Jestli někdo zkazil Donaldu Trumpovi jeho středeční ráno, byl to soudce Richard Leon. Právě on totiž kývnul na spojení zábavně-mediálních gigantů Time Warner a AT&T a dal tak bez výhrad zelenou fúzi, proti které Trump brojí už od doby své prezidentské kampaně. Spojení obou firem přepisuje historii a znamená začátek dalších velkých nákupů. Odvětví čeká nástup obřích mediálně-zábavních korporací, probouzí se do nové éry darwinismu.