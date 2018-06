ANALÝZA: Tesla na kolenou. Musk se snaží odvrátit její krach, mohl by přijít už příští rok

Automobilka Tesla chystá masivní propouštění. O práci přijde devět procent zaměstnanců, týkat se to má administrativních pracovníků. Zakladatel firmy Elon Musk tím chce svůj podnik poprvé v patnáctileté historii dostat do černých čísel. Až dosud pouze lepil ztráty. Zároveň tím ale přiznal, že výrobce elektromobilů není v tak skvělé kondici, jak dosud tvrdil.

Patnáct let od svého založení je automobilka Tesla stále ve ztrátě. Její zakladatel Elon Musk nyní vyhlásil, že se to musí změnit. Prvním krokem má být propuštění 3500 zaměstnanců ze stávajících 37 500. Musk to oznámil pracovníkům mailem, který následně zveřejnil na Twitteru. Ještě nedávno přitom Tesla naopak nabírala a vítala posily z Facebooku a Googlu.

„Vzhledem k tomu, že Tesla za 15 let existence nikdy nevykázala roční zisk, výdělek samozřejmě není to, co nás pohání. Co nás pohání vpřed je urychlení přechodu světa k udržitelné, čisté energii, ale toho nikdy nedosáhneme, pokud časem nedokážeme, že jsme schopní být setrvale ziskoví,“ pravil v dopise Musk, který zároveň ujistil, že propouštění nebude mít dopad na výrobu nového Modelu 3.

Musk vyhlásil, že by rád dosáhl ziskovost již ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku. Firma přitom za první kvartál vykázala ztrátu 785 milionů dolarů (více než 17 miliard korun). Podle analytika Jána Hladkého ze společnosti Patria Finance, který hospodaření a činnost Tesly dlouhodobě sleduje, je ale cíl přesto splnitelný. Podmínkou je, aby se dařilo zmíněnému Modelu 3.

Právě cenově dostupný elektromobil, jehož výrobu Tesla zahájila loni v červenci, je momentálně nejdůležitějším produktem automobilky, na jehož úspěchu závisí její budoucnost. „Pokud se podaří zrychlit výrobu Modelu 3, a podle Elona Muska se tak stane, nebude zisk v posledních dvou čtvrtletích nereálný. Pokud ne, budou muset do konce roku vydat další emisi akcií, což by investoři neviděli rádi,“ domnívá se v rozhovoru s INFO.CZ Hladký.

Tesla však má s Modelem 3 dlouhodobě problémy. Vůz, který měl nalákat na elektromobily širší vrstvy lidí, si objednalo zhruba půl milionu zákazníků. Ti museli složit zálohu 1000 dolarů (asi 22 tisíc korun). Firmě však jejich zájem paradoxně způsobil problémy. Nestíhá klientům nové vozy dodávat včas. Těm tak dochází trpělivost a ve velkém objednávky ruší. Do letošního dubna tak učinilo 23 procent z nich, což představuje kolem 115 tisíc rezervací.

Musk slíbil, že do konce června se podaří výrobu zrychlit, aby z linek sjíždělo 5 tisíc vozidel týdně. To je hranice, při které začíná být produkce automobilu zisková. Současný stav je od mety pořád ještě dost vzdálený. Týdně se Tesle daří zhotovovat pouze 3 500 kusů Modelu 3.

Kromě toho si však velká část lidí stěžuje, že si objednávala vůz s cenovkou 35 tisíc dolarů (cca 765 tisíc korun), na který automobilka původně lákala. Jenže Musk nyní tvrdí, že nic takového v nabídce zatím nemá a bude mít až na počátku příštího roku. Do té doby odkazuje na podstatně dražší modely jejichž cena se pohybuje kolem 60 tisíc dolarů (1,3 milionu korun), případně v závislosti na výbavě 86 tisíc (1,9 milionu korun).

O problémech Muskovy vlajkové lodi mezi firmami se spekuluje delší dobu. Sám zakladatel je vždy bagatelizoval nebo rovnou popíral. Až nyní propouštěním signalizuje, že se na hospodaření průkopníka v segmentu musí něco změnit. A také, že nechce spoléhat jen na zvýšení příjmů, ale sahá k dosud nezvyklému osekávání nákladů.

Na neudržitelnost současného modelu upozorňoval již loni na podzim byznysmen Bob Lutz, jenž strávil celou svoji kariéru ve vedení velkých světových automobilek jako General Motors nebo Chrysler. „S auty samotnými není nic špatně, kromě toho, že se prodávají za cenu pod náklady. Tato firma, přátelé, je na cestě ke krachu. Tímhle tempem se nedožije roku 2019,“ pravil v rozhovoru pro americkou televizní stanici CNBC.

Hladký se nedomnívá, že by situace společnosti byla až tak vážná, aby došlo k jejímu bankrotu. A to ani v případě, že selže projekt Modelu 3.

„S akciemi investoři kupují i Elona Muska. Stejně tak přemýšlejí i věřitelé, kteří Tesle půjčují peníze. Problémy s Modelem 3 by byly ranou pro Muskovu image, ale nemyslím si, že by došlo k bankrotu celé firmy,“ konstatuje na adresu proslulého vizionáře s aurou muže schopného uskutečnit nemožné Hladký.