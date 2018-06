Arca chce valnou hromadu EMH. Požaduje pokrok v těžbě lithia u Cínovce

Česko-slovenská investiční skupina Arca Capital požaduje svolání valné hromady australské společnosti European Metals Holdings (EMH). Jako akcionář EMH chce Arca větší pokrok v projektu těžby lithia u severočeského Cínovce. Arca dnes zaslala představenstvu EMH otevřený dopis, na valné hromadě chce mimo jiné projednat přesun sídla a vedení EMH z Austrálie do ČR a obměnu představenstva. Otevřený dopis dnes ČTK poskytla mluvčí skupiny Barbora Hanáková. EMH dnes na dotaz ČTK krok nekomentovala.

Arca uvedla, že se loni v říjnu stala devátým největším akcionářem EMH s podílem 1,36 procenta, který chce dál zvyšovat. Podle otevřeného dopisu je Arca znepokojena vývojem projektu těžby lithia na Cínovci v posledních měsících. „Arca jakožto aktivistický investor je nespokojena se způsobem vedení společnosti EMH a s přístupem jejích představitelů k českým státním orgánům a nedostatečnou komunikací směrem k akcionářům,“ píše se v dopise.

Do centra pozornosti se lithium dostalo poté, co krátce před loňskými volbami do Sněmovny podepsal tehdejší ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) s firmou EMH memorandum o porozumění. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů a ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) na začátku letošního března oznámil, že Česko memorandum vypovědělo. EMH poté uvedla, že těžbu lithia u Cínovce připravuje i nadále, má totiž v lokalitě přednostní právo k těžbě.

Arca v otevřeném dopise vyzvala vedení EMH, aby zahájilo aktivní komunikaci s představiteli české vlády s cílem urovnání vztahů a nalezení společného řešení. „Nezbytným postupem vedení EMH je také diskuse a jednání o podpoře projektu na úrovni Evropské unie,“ napsala Arca.

Valnou hromadu EMH by Arca ráda svolala co nejdříve, v červnu nebo červenci do Prahy. Chce na ní navrhnout své kandidáty pro krizový management, hlasovat o členství v Evropské bateriové alianci a o vstupu vlastního kapitálu EMH či strategickém partnerství s výrobci baterií. Arca také navrhuje jednat o strategickém partnerství s vedením projektu Zinwald v Německu a vypracovat pro projekt na Cínovci akční plán s harmonogramem činností a termíny pro další rozvoj. „Považujeme za zcela zásadní, aby došlo ke zprůhlednění majetkové struktury společnosti (EMH),“ uvedla také Arca.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V ČR jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy.

Skupina Arca směřuje svou činnost na správu aktiv, energetiku a hledání obchodních příležitostí. Skupina působí hlavně ve střední a východní Evropě, zastoupení má v Bratislavě, Praze, Londýně a v Kyjevě. Majoritním vlastníkem společnosti byl dříve slovenský finančník Pavol Krúpa. Od poloviny loňského prosince má Krúpa spolu s Rastislavem Veličem a Peterem Krištofovičem rovnocenný podíl 30 procent. Zbývající desetinu vlastní Henrich Kiš.