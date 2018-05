ArcelorMittal začal jednat o prodeji huti v Ostravě. Obchod by měl být uzavřen do konce roku

Skupina ArcelorMittal začala jednat s potenciálními zájemci o její huť v Ostravě i další podniky v Evropě, které skupina nabídla jako kompenzační balíček v souvislosti s koupí italské ocelárny Ilva. Proces prodeje navrhovaných podniků by měl být uzavřen do konce roku. ČTK to dnes sdělila mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO) Barbora Černá Dvořáková.