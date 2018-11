Areály ve Špindlerově Mlýně si provozovatel pronajal na dalšího čtvrt století. Chystá se je propojit

Společnost Melida se dohodla se sportovními svazy na prodloužení pronájmu lyžařských areálů Svatý Petr a Medvědín o dalších 25 let. Jistota na více let dopředu byla pro Melidu podmínkou, aby spustila dlouho připravovanou obří investici na propojení obou špindlerovských lyžařských areálů. Aktuální smlouva zajišťuje Melidě pronájem do roku 2057.