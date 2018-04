Audit ukázal, že ve FN Ostrava nebyly všechny postupy v pořádku, pracovaly tam mrtvé duše, řekl ministr Vojtěch

„Některé dílčí závěry jsou z mého pohledu značně závažné a je třeba, aby byly řádně prošetřeny, řádně zauditovány a případně prošetřeny i orgány činnými v trestním řízení, pokud je tam podezření na nějaké vyvádění veřejných prostředků,“ uvedl Vojtěch. Podle něj toto bude jeden z hlavních úkolů nového ředitele, kterým dnes jmenoval Evžena Machytku, jenž byl vedením nemocnice dočasně pověřen už po únorovém odvolání Němečka.

Audity by podle ministra mohly být dokončeny v červnu. Vojtěch uvedl, že v nemocnici je problém s laboratorními službami, kdy v soukromé laboratoři CGB působí někteří lékaři, kteří jsou zároveň zaměstnanci FNO. „Jsou v orgánech soukromé laboratoře, která provádí výkony pro nemocnici. Bavíme se podle všeho o finančním objemu v řádu desítek milionů korun, ale to se právě teď bude zpřesňovat. Toto samozřejmě z mého pohledu je těžko akceptovatelné,“ řekl Vojtěch, který to považuje za významný střet zájmů. Podle něj není možné, aby lékaři, kteří jsou zaměstnanci nemocnice a rozhodují o tom, jaké vzorky budou poslány na vyšetření, zároveň byli vlastníky laboratoře. Podle Machytky jsou vyšetření hrazena od zdravotních pojišťoven přímo laboratoři. „Otázkou šetření auditu je, které z těchto prací mohla dělat sama (nemocnice) a které třeba nedělala, protože je cíleně nerozvíjela. Když bychom se srovnali s jinými fakultními nemocnicemi, tak není běžné, aby v tak velkém objemu se posílaly ty práce do soukromých laboratoří,“ řekl Machytka.

„Pak co bylo zaznamenáno a je to také na pováženou, že zde byli zaměstnáváni různí lidé na různé částečné úvazky, kteří podle všeho nemají žádnou evidenci, že by tady kdy pracovali,“ řekl ministr. Podle něj brali peníze, ale vůbec není jasné, zda pro nemocnici odvedli nějakou práci. „Můžeme to nazvat mrtvé duše,“ řekl Vojtěch. Dále poukazoval na to, že v některých lékových skupinách nemocnice oproti jiným nesjednávala slevy. „Nemocnice standardně tyto bonusy vyjednávají a zde v nemocnici na určité léky vyjednávány nebyly, byl dokonce zákaz ty bonusy vyjednávat. Je otázkou tedy, zda ty bonusy třeba nebyly vyjednávány někde bokem. To se musí prověřit,“ uvedl Vojtěch.

Za nestandardní považuje skutečnost, že když odvolal ředitele Němečka, což učinil dopoledne, tak stejný den odpoledne bývalý náměstek pro IT Petr Böhm podepsal bez vědomí vedení a bez projednání s právním odborem nemocnice smlouvu na nový IT systém za 70 milionů korun. „Už to samo o sobě je na pováženou a působí to velmi podezřele a velmi účelově.“