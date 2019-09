Bártova EMTC se chytá stébla, snaží se zachránit prodejem mobilní aplikace | info.cz

Z jednoduchého výpočtu lze ovšem dovodit, že by aplikaci muselo zakoupit několik milionů lidí, pokud by Bárta chtěl splatit své dluhy. Vzhledem ke skutečnosti, že se někteří z investorů chystají podat návrh na insolvenci, má tento krok téměř šestileté zpoždění. Aplikace byla totiž uvedena již v roce 2013. Od té doby ale nedokázala být rentabilní a peníze stovek věřitelů jsou nyní v ohrožení.

Bártova EMTC se tak spíše snaží přesvědčit investory, aby mu ještě dali čas na řešení situace a současně svolení k tzv. moratoriu, které by ho ochránilo před věřiteli, respektive mu umožnilo upřednostnit některé z nich. Mezi věřitele EMTC patří také společnost Credit One a.s. Petra Bujnocha, která je jejím akcionářem a vlastní 10 procent akcií. Dalšími 5 procenty disponuje společnost Coverage s.r.o., které je Bárta společníkem. Sám přitom vlastní 85 procent akcií. Společnost Credit One a.s. se, sama specializuje na správu a vymáhání pohledávek, z nichž některé, údajně, sama vůči EMTC uplatňuje.

Bárta sice na setkání držitelů dluhopisů požádal investory, aby během lhůty na představení reorganizačního plánu nikdo nepodával návrh na insolvenční řízení. To ale řadu investorů nepřesvědčilo a lze očekávat, že někteří z nich návrh podají. Podle informací věřitelů je situace ve skupině vážná, jelikož pan Bárta již propustil celé obchodní oddělení a řadu dalších zaměstnanců.

Řešením se nejeví ani případná restrukturalizace. Její odsouhlasení věřiteli bývá, nezřídka kdy, Sofiinou volbou mezi nulovým vypořádáním pohledávek (konkurs) nebo vypořádáním řádově v jednotkách procent, jako tomu bylo u internetového obchodu Zoot. Zatímco však Zoot, kterému, v rámci procesu oddlužení, povolil soud reorganizaci, disponoval značným hmotným majetkem v podobě dosud neprodaného oblečení, Bártova EMTC může nabídnout pouze hypotetickou částku, na kterou byla jeho aplikace údajně oceněna.