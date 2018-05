Bisnode: Byznys s předzaloženými firmami od roku 2014 klesá. Především společnosti s ručením omezeným

Snazší a rychlejší zakládání firem se odráží na klesajícím zájmu podnikatelů o koupi předzaložených společností. Byznys s takzvanými ready-made společnostmi se propadá od roku 2014, týká se to hlavně společností s ručením omezeným, vyplývá z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode.

V loňském roce bylo v Česku založeno 32.187 nových firem. Téměř 13 procent (4076) z nich v prvním roce své existence změnilo majitele. Ve většině případů šlo o ready-made společnosti, tedy firmy, které nikdy nepodnikaly a byly založeny za účelem následného prodeje.

„Hlavně díky zjednodušení a zrychlení procesu registrace nových firem, podnikatelé čím dál méně využívají služeb registrátorů. Zatímco v roce 2014 byla v prvním roce od založení prodána pětina, tedy skoro 5000 společností, v roce 2017 šlo o 13 procent firem, tedy 4076 subjektů,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Předzaložené firmy kupují podle ní hlavně podnikatelé, kteří potřebují začít podnikat okamžitě nebo procesem zakládání firmy nechtějí ztrácet čas, případně využívají dalších služeb registrátora za zvýhodněných podmínek.

Trendy potvrzuje i společnost Office House, která se zakládáním ready made společností zabývá. „Zaznamenali jsme pokles především v případě právní formy s.r.o., která je v ČR nejpoužívanější. Pokud bychom nahlíželi na prodej ready made společností z pohledu právní formy a.s., tak zde je poměr zakládaných společností a odkupu ready made formy mnohem vyšší,“ uvedla ředitelka Office House Mária Ščamburová.

Je to podle ní dáno jak složitostí založení této právní formy, tak i důrazem na vyšší základní kapitál, který je třeba splatit na speciální účet. Tato částka je blokována do té doby, než je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Z tohoto důvodu mnoho podnikatelů raději "sáhne" po už založené ready-made společnosti. Podnikatel tím ušetří čas a společnost včetně základního kapitálu má obratem k dispozici, dodala Ščamburová.