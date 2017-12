Bitcoin jako rukojmí Číňanů. Tamní vláda ho může kdykoliv nechat zkrachovat, tvrdí studie

Ačkoliv je jedním z hlavních atributů bitcoinu jeho údajná decentralizace, zdá se, že je jen zdánlivá. Většina počítačů, které tuto digitální měnu udržují při životě a těží nové mince, je totiž i díky levné elektrické energii umístěna na území Číny. Pokud by se tedy tamní vláda rozhodla proti klíčové infrastruktuře kryptoměny zakročit, mělo by to pro bitcoin fatální následky, tvrdí studie společnosti Hacken and Glaudius.

Podle studie je až 77,7 procent výpočetní síly za bitcoinem fyzicky umístěno v Číně, podobně je tam i většina počítačů využívaných k těžbě nových mincí. To „decentralizovanou“ síť činí zranitelnou vůči zásahům tamní centrální vlády, která již nejednou dala najevo svou nelibost vůči kryptoměnám.

„Bitcoin je na Číně závislý a čínská vláda jej tak může lehce sabotovat,“ tvrdí Vladislav Makarov, autor analýzy.

Peking přitom již dříve dal najevo, že mu samotná existence měny není dvakrát po chuti. Dříve během roku totiž zakázal takzvané ICO, tedy prvotní nabídky nových kryptoměn a rovněž zakázal i provoz burz, na kterých se kryptoměny obchodovaly, upozorňuje server Telegraph.

Hypoteticky technologie, na které je bitcoin postaven, decentralizovaná je. Všechny bitcoinové transakce totiž musí schválit konsenzus uživatelů, kteří tak chrání kryptoměnu před hackerskými útoky.

Pokud by nicméně někdo ovládal většinu výpočetní síly této sítě, tak by byl schopný hodnotu bitcoinu zruinovat, tvrdí studie. Takovýto útok na měnu by znamenal, že by transakce buď nebyly vůbec uskutečňovány, byly zprocesovány vícekrát nebo že by bitcoiny jednoduše začaly mizet z internetových peněženek.

To by téměř jistě vedlo ke krizi důvěry v tuto kryptoměnu, jejíž cena by nejspíš rychle začala padat. „Je zřejmé, že koncentrace výpočetní síly v jedné jurisdikci je pro zdraví celého bitcoinového ekosystému špatná,“ doplňuje Hennadiy Kornev z Hacken and Glaudius.