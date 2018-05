Budoucnost huti Poldi: Vydražitel ještě nezaplatil, čas má do pondělí

Vydražitel zatím nezaplatil za zkrachovalou kladenskou huť Poldi. Pokud peníze nebudou převedeny do pondělí, dubnová dražba firem Poldi a Poldi Trade bude považována za zmařenou.

Podnik, který je částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu a zaměstnanci dostali výpovědi. Vydražitel, jímž je společnost Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně, chce podle dřívějšího vyjádření jednatele Stanislava Kraslavského co nejdříve obnovit výrobu. Za podnik má firma zaplatit 261 milionů korun. Pokud však částku do pondělí neuhradí, změna vlastnictví se neuskuteční. Insolvenční správce Adam Sigmund dnes ráno stále neměl informaci o tom, že by peníze byly převedeny.

Podle údajů z obchodního rejstříku firma vznikla letos 2. března a předmětem její činnosti je správa vlastního majetku. Kraslavski po dražbě novinářům řekl, že jde o filiálku mezinárodní společnosti, která má v oboru zkušenosti. Budoucnost Poldi podle něj závisí na trhu. „Všichni jsme otroci trhu, ale jsme připraveni investovat do Poldi a rozjet výrobu,“ dodal. Výši investic neupřesnil, stejně jako počet zaměstnanců, které je třeba přijmout. Bude podle něj záležet na potřebách výroby.

Podle obchodního rejstříku společnost Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Loni byl provoz podniku většinou zastavený. Fungování před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.