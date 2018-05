Šéf ruské státní energetické společnosti Rosněfť Igor Sečin vítá vstup Kataru do firmy v roli přímého akcionáře. Uvedla to dnes agentura Reuters. Sečin tak reagoval na zprávu, že se katarský státní investiční fond chystá stát jediným majitelem významného podílu v Rosněfti. Ruská banka VTB v oddělené zprávě uvedla, že je ochotna poskytnout Kataru na koupi podílu úvěr, pokud by byl potřeba.