CEFC se snížil rating. "Tvrdíkovi Číňané" nejsou schopní splácet dluhy, míní agentura

Čínská ratingová agentura China Chengxin International dnes zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti společnosti CEFC Shanghai International o jeden stupeň na úroveň C. To je nejnižší rating, jaký tato agentura uděluje. Známka C podle ní signalizuje zásadní neschopnost zaručit splacení dluhů.