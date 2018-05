Cena tuzemských aktiv innogy sahá ke stům miliardám korun. K prodeji ale dojít nemusí, tvrdí analytici

Cena tuzemských aktiv energetické společnosti innogy se může pohybovat kolem 100 miliard korun. Odhaduje to většina analytiků, které oslovila ČTK. V posledních týdnech se na základě dohody na evropské úrovni o rozdělení innogy, kterou v březnu uzavřela mateřská firma RWE s konkurentem E.ON, začali objevovat údajní zájemci o česká aktiva firmy. Například investiční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka pak minulý týden svůj zájem potvrdila oficiálně. V tom, zda opravdu k prodeji české innogy dojde, se ale analytici neshodují.

Německý list Handelsblatt s odvoláním na informace z finančních kruhů v polovině dubna označil za dalšího zájemce o tuzemská aktiva firmy australskou investiční skupinu Macquarie. Ta už vlastní téměř 50 procent firmy innogy Grid Holding, která se zabývá distribucí plynu v ČR. Macquarie má v Česku kromě tohoto podílu také další aktivity. Loni jeden z jejích fondů získal podíl 31 procent ve společnosti EP Infrastructure (EPIF), klíčové dceřiné firmě Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského.

„Osobně si myslím, že horkým kandidátem na nákup je australská Macquarie. Do jaké míry je silný zájem KKCG těžko soudit,“ řekl ČTK František Bostl z poradenské firmy Starteepo. Prodej české části innogy podle něj nelze vyloučit, a to zvlášť ve chvíli, kdy celý trh energetiky v Evropě prochází konsolidací. „Hodnota českých aktiv innogy by se mohla pohybovat zhruba kolem 100 miliard korun,“ dodal.

Za většího favorita na případnou koupi považuje Macquarie také analytik Finlordu Boris Tomčiak. „Problémem může být celkem velká pořizovací cena za celou skupinu, takže je možné, že se Macquarie s někým spojí. Příhodné by bylo spojení s Křetínským a J&T, kteří by pravděpodobně dokázali sehnat dostatek prostředků na koupení odpovídající části v české innogy,“ dodal Tomčiak. Prodej je podle něj velmi pravděpodobný. Cena transakce by se měla přehoupnout přes 60 miliard korun, dodal.

Opačný názor má na možný prodej hlavní analytik společnosti Chytrý Honza Karel Kotoun. „Domníváme se, že k prodeji české části innogy nedojde. Cenu aktiv české innogy odhadujeme okolo 100 miliard korun,“ uvedl. Podle analytika Petra Hlinomaze se česká část innogy nebude prodávat, pokud to bude jen trochu možné. „Jediným důvodem k prodeji vychází důvod vynucený, například příkazem antimonopolního úřadu. I tak by se patrně postupovalo tak, že by byla snaha prodat jen nezbytně nutná aktiva nebo ještě lépe - vyměnit je za nějaká jiná,“ řekl ČTK.

Skupina innogy zajišťuje v ČR dodávky zemního plynu, elektřiny a další služby pro zhruba 1,7 milionu zákazníků. Firma provozuje 65 000 kilometrů distribučních sítí, šest podzemních zásobníků plynu, vyrábí teplo a elektřinu ve 14 provozech a patří mezi největší tuzemské prodejce stlačeného zemního plynu (CNG) ve vlastní celorepublikové síti CNG stanic. Skupina v Česku zaměstnává přes 4000 lidí. Podíl innogy, která se do předloňského října jmenovala RWE, na distribuci plynu v ČR činí 86 procent. „Nabídky v nemůžeme v tuto chvíli komentovat, všechno je na prvopočátku jednání,“ řekl minulý týden k případnému prodeji aktiv mluvčí innogy v ČR Martin Chalupský.