Češi vyvíjejí systémy, které dělají letecký provoz po celém světě bezpečnější | info.cz

To prostředí zná většina lidí jen z filmů, kde nervózně pokřikují a pobíhají lidé se sluchátky, zatímco se ze země snaží zachránit letadlo v nesnázích. Nic není vzdálenější realitě. Ve skutečnosti je řízení letového provozu hodně tichá a soustředěná práce u počítače.

Pro laika to vlastně není nic moc fotogenického a ani lehce uchopitelného – obrazovky se změtí krátkých bílých úseček a s tabulkami, v nichž se vyzná jen profesionál. Vše dohromady graficky zobrazuje aktuální letecký provoz nad našimi hlavami.

Práce je to ovšem náročná na soustředění, takže se řídící letového provozu musejí vždy po dvou hodinách střídat. Profesionální výkon chce navíc dlouhodobý výcvik, ke kterému právě CS Soft přispívá vývojem leteckých simulátorů. Ty na úrovni „HIFI“ umožňují vytvořit prakticky reálné provozní prostředí. Firma díky tomu už léta zdokonaluje přípravu řídících letového provozu. Zároveň CS Soft vyvinul simulátor i pro základní výcvik nováčků, který hodně využívá nejen české výcvikové centrum Czech Air Navigation Institute v Praze, ale i zahraniční firmy, které chtějí školit své lidi.

Aby se letadla ve vzduchu nesrazila

CS Soft se ale nevěnuje jen simulátorům. Vyvíjí systémy, které sice letadla přímo neřídí, ale dávají informace řídícím letového provozu k tomu, aby mohli zajistit bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy. Programátoři firmy stále pracují na tom, jak co nejefektivněji propojit propracovanou síť přehledových radarů, systémů ADS-B, Multilaterace a dalších, jimž laik sotva porozumí, spolu s daty z letových plánů tak, aby řídící na věži v každou chvíli věděl, v jaké poloze se které letadlo zrovna nachází.

Řídící díky tomu vydávají letová povolení a instrukce s cílem udržet bezpečné rozstupy mezi letadly, zvyšují propustnost vzdušného prostoru, poskytují informace posádkám, ale i pomáhají při zvláštních případech. Zjednodušeně řečeno: firma CS Soft pracuje na tom, jak zdokonalit všechny společně propojené a komunikující systémy tak, aby se letadla nad našimi hlavami nesrazila.

Obrovské množství dat, které přitom nepřetržitě protéká po datových sítích, přitom neběží jen mezi středisky řízení letového provozu, například věží a piloty letadel, ale teče i přes banku letových dat v Bruselu, k vojenským složkám a k dalším stranám.

Ještě zajímavější, než to, co CS Soft dělá, je příběh jejího zakladatele. „Jak říkám – byly doby v začátcích, kdy jsem myslel, že půjdu do lesa hledat strom, kde si to hodím. Ale to k podnikání v té době asi patří,“ říká Ivan Camrda. „To jsem taky v té době ještě prodával nábytek a dělal všechno možné. Například jsem přivezl na český trh dveře, které zajíždějí dovnitř,“ vzpomíná s úsměvem. Pro zakladatele firmy se situace změnila k lepšímu v okamžiku, kdy už nemusel využívat sdružení autorů, od nichž nakupoval software, ale díky novému leteckému zákonu založil klasické s.r.o.

„V roce 2009 jsem z firmy vytvořil akciovku a v roce 2017 jsem většinu svého podílu, tedy 80 procent, prodal firmě CSG. Když se otočím a uvědomím si, za co jsem vděčný, tak jsou to ti úžasní a chytří lidé, kteří ve firmě byli od počátku i později.“ I díky nim přežil tak výrazný propad, jakým byla ztráta 1,5 milionu eur, když prodali svůj první produkt do zahraničí a měli špatně sestavenou smlouvu.

Vzniká silná skupina s cílem prosadit na zahraniční trhy ověřené firmy z letectví

Ivan Camrda nebilancuje náhodou. Z hlediska byznysu je totiž jejich zákazník v každé zemi jen jeden a tím je typicky státní podnik, jenž poskytuje letové navigační služby. V praxi to znamená, že se CS Soft téměř výhradně musí účastnit výběrových řízení a většinou stojí proti obrovským zbrojařským kolosům rovněž s majetkovou účastí států.

„Což je bez vládní podpory značně obtížné,“ přiznává zakladatel firmy. I vzhledem k tomu došlo koncem roku 2017 k prodeji 80% podílu firmy silnému tuzemskému hráči, společnosti Czechoslovak Group, která chce více prosadit do zahraničí kvalitní produkty českých a slovenských firem z letectví. Pro tento účel vznikla v roce 2018 divize CSG Aerospace, kde má své místo CS Soft, ale i několik dalších zajímavých firem jako například ELDIS, Retia, Česká letecká servisní, Slovak Training Academy, Job Air Technic a další.

„Jiná takto ryze softwarově orientovaná firma v Česku není, i proto je pro všechny zajímavé tu pracovat. A kdo přijde, obvykle zůstane léta. Musím se pochlubit, máme mezi sebou i maratonské běžce, což je zřejmě proto, že programátoři ATM musí být velmi precizní, takže cokoliv dělají, dělají naplno, takže když už běhat, tak rovnou maraton,“ říká personální ředitelka firmy Pavla Žemličková s tím, že práce tady je pro vývojáře prestižní záležitost a kdo jednou přijde, ten už zůstane.

Velikost firmy, která k dnešnímu dni čítá 81 lidí, má podle Ivana Camrdy své světlé stránky. „Jednak zákazníci oceňují fakt, že jsme schopni často řešit složité technické problémy relativně rychle v porovnání s konkurencí. Zároveň se čím dal tím častěji setkáváme s tím, že nás přímo oslovují a poptávají i ti největší hráči v oboru. Momentálně máme slibně rozjednané zajímavé projekty i spolupráce v zahraničí a já pevně věřím, že bychom mohli brzy některé z nich zhmotnit,“ říká muž, který měl svůj podíl i na tom, že od spuštění první verze systému v roce 2001 nedošlo k žádné události, která by významně ohrozila bezpečnost civilního letectví v České republice.

Dnešní podoba systému už ale nemá s původní verzí mnoho společného, protože veškeré systémy a komponenty od té doby prošly kompletní přestavbou a jejich vývoj nadále pokračuje. „Je to takový nikdy nekončící proces,“ uzavírá zakladatel firmy s vyhlídkami na budoucnost.