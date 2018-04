Česká produkce piva loni klesla. Ovlivnily ji státní regulace

„Z našeho pohledu se jedná o ne zcela úspěšný rok. Za loňské špatné výsledky mohou ve velké míře regulace a přílišná byrokracie, která komplikuje podnikatelům živnost a dopadá na českou pivní kulturu. Přestože se trh relativně dokázal vyrovnat s elektronickou evidencí tržeb, u protikuřáckého zákona je tomu naopak, celkové dopady jsou negativní,“ řekl předseda představenstva svazu František Šámal.

Po několika desítkách let převládl prodej jedenáctek a dvanáctek nad výčepními pivy, která si drží 46,5 procentní podíl. Meziročně zhruba o 30 procent na 301.000 hektolitrů vzrostla výroba pivních mixů, tedy míchaných nápojů na bázi piva.

Zájem veřejnosti se čím dál více zaměřuje na pivo v plechovkách, kterých se loni meziročně prodalo o 37 procent více, zabírají tak devět procent trhu. O osm procent se loni zvýšily také prodeje tankového piva, která tak mělo čtyři procenta výroby. O tři procenta se také lépe prodávalo pivo v plastových lahvích, které stouplo na 12 procent. Naopak klesla poptávka po dvou největších kategoriích obalů - lahvového piva ubylo o čtyři procenta, sudového pak o sedm. Lahve tak měly čtyřicetiprocentní tržní podíl, sudové 35 procent.

Stále více se prodává pivo balené oproti točenému pivu v restauracích a hospodách, loňský poměr byl 62 ku 38 procentům.

Export piva loni vzrostl na 4,6 milionu hektolitrů. Meziročně se zpomalilo tempo růstu do zemí EU na dvě procenta, nejvíc se vozí na Slovensko, do Německa a Polska. Vývoz do třetích zemí loni stoupl o 18 procent, nejvíce piva zamířilo do Ruska, Koreje a USA. O 2,3 procenta loni vzrostl meziročně také dovoz piva, přesto je na nejnižší úrovni v Evropě. Nejvíc piva se dovezlo z Polska, ze zemí mimo EU pak z Mexika a Srbska.

Vloni vzrostla produkce českého sladu o 0,5 procenta na 546.500 tun. Do zahraničí se ho vyvezlo 236.995 tun, což bylo meziroční snížení o 11,5 procenta. Tradičně nejvýznamnějšími odběrateli jsou Polsko a Německo. „Nejdynamičtější meziroční nárůst zaznamenal vývoz do Rakouska a Japonska. Naopak vývoz klesl především do sousedního Polska, dále Maďarska a překvapivě také do Velké Británie,“ uvedl člen představenstva svazu a generální ředitel sladoven Soufflet Richard Paulů. Český slad se vyváží do 51 zemí. ČR je pátým největším výrobcem sladu v EU.

Svaz sdružuje 26 pivovarských společností, šest sladoven a 19 přispívajících členů, jako jsou chmelaři nebo výrobci pivního skla. Největšími českými pivovary jsou skupiny Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Heineken ČR a národní podnik Budějovický Budvar.