Česko se zaměří při přípravě nového jaderného bloku na Dukovany. První etapa má být hotová v roce 2024

Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech. Smlouva státu s dceřinou společností ČEZ Dukovany II by měla být uzavřena v letošním roce. Na dnešní konferenci k budoucnosti tuzemské jaderné energetiky v Praze to uvedl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dokončení výběrového řízení na stavbu nového dukovanského bloku může podle něj ovlivnit jednání s Evropskou komisí. Předpokládá, že první etapa přípravy projektu vyvrcholí v roce 2024, kdy vláda dostane výsledky výběrového řízení, projekt bude mít územní povolení i souhlas k umístění stavby.