Československá kryptoměna PlatonCoin vstupuje na estonskou burzu Coinsbit | info.cz

Estonskou kryptoburzu denně v průměru navštíví přes 3,5 milionu lidí, kteří zadají transakce za 900 milionů dolarů. Nově mohou obchodovat i českou kryptoměnu. „Coinsbit patří mezi největší evropské hráče v oblasti obchodování s kryptoměnami. Zalistování PlatonCoinu na této burze bereme jako odměnu za naše úsilí, kdy jsme se během neuvěřitelně krátkého období výrazně technologicky i byznysově posunuli dopředu,“ říká zakladatel a ředitel společnosti Platon Finance Daniel Tanner. PlatonCoin je v současnosti již obchodován na burze DigiFinex.

„Očekáváme, že v dalších týdnech bude PlatonCoin zalistován na další významné burzy a stane se úspěšným představitelem nové ekonomiky, která stojí na kryptoměnách a nabízí i pro běžné lidi zcela novou příležitost, jak mnohem snadněji a efektivněji spravovat jejich finance,“ dodává Tanner.

🔥PlatonCoin LISTING on Coinsbit🔥



💥We are glad to announce that PlatonCoin (PLTC) token has been launched on Coinsbit!



💰Pairs:

PLTC/BTC

PLTC/ETH



📌Trading with PlatonCoin starts on 31.05.2020



✅To get more info:

Website https://t.co/MKj3QFlSdI



☄️Stay tuned! pic.twitter.com/hOtk7LC3SN