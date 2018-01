Čína postaví obří technologický park. Čtyři tisíce firem v něm budou zdokonalovat umělou inteligenci

Čína chystá výstavbu technologického parku zaměřeného na vývoj umělé inteligence. Hodlá do něj investovat 13,8 miliardy jüanů (2,1 miliardy USD; 45 miliard Kč). Oznámila to dnes agentura Nová Čína. Areál bude stát na západním předměstí Pekingu na ploše téměř 55 hektarů a dokončen by měl být do pěti let. Předpokládá se, že areál bude sídlem pro zhruba 4 000 firem.