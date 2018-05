Čínský výrobce telefonů Xiaomi míří na burzu. Půjde o jednu z největších událostí za poslední roky

Na burze by pekingská firma mohla získat přinejmenším 10 miliard dolarů (210 miliard korun), což by celkovou hodnotu společnosti posunulo k 100miliardovému cíli. Prozatím poslední finanční injekci obdržela firma v roce 2014, kdy její hodnota dosahovala 46 miliard dolarů. V té době se jednalo o nejhodnotnější startup současnosti. Případný vstup Xiaomi na burzu bude největší nabídkou akcií na burze od roku 2014, kdy internetový prodejce Alibaba nabídl své akcie v hodnotě 21 miliard dolarů.

Získané finanční prostředky by měla společnost použít zejména na další expanzi. Už nyní Xiaomi masivně investuje například v Indii, kde se se Samsungem přetahuje o post jedničky. Indie je přitom v segmentu smartphonů nejrychleji rostoucím trhem na světě. V dalších pěti letech zde chce investovat až 500 milionů dolarů. Naopak problémy Xiaomi hlásí na domácím trhu, kde se díky silné konkurenci společnost v dodávkách telefonu propadla na konci loňského roku až na páté místo. Prodeje chce firma podporovat zejména budováním sítě vlastních prodejen, kterých by do roku 2019 chtěla mít tisíc. Například kalifornský Apple provozuje jen poloviční počet vlastních obchodů.

Společnost Xiaomi byla založena v roce 2010. Od té doby se stala čtvrtým největším výrobcem smartphonů na světě. Vedle toho navíc nabízí množství další elektroniky. Příjmy firmy v uplynulém roce dosáhly 114,62 miliardy jüanů (384,8 miliardy Kč) a provozní zisk činil 12,22 miliardy jüanů (40 miliard korun). Kvůli jednorázovým výdajům se však výsledek hospodaření nakonec propadl do ztráty 43,9 miliard jüanů (144 miliard korun).