Dividenda ČEZ by mohla být kolem 35 korun na akcii, odhadují analytici. Beneš: Návrh oznámíme v dubnu

"Management nesdělil návrh dividendy, kterou očekáváme na úrovni 35 českých korun na akcii, což by mohlo být vzhledem k lepším výsledkům za loňský rok reálné," sdělil analytik Miroslav Frayer z Komerční banky. Výsledky hospodaření ČEZ byly podle něj mírně lepší proti odhadům. Management společnosti překonal ziskem své cíle o dvě miliardy korun.

Podle analytika J&T Banky Bohumila Trampoty naznačuje dividendová politika firmy výplatu 23-38 korun na akcii. "Pokud by to bylo jako loni, tak by to znamenalo 35 Kč na akcii. ČEZ by měl zveřejnit návrh dividendy nejpozději v pozvánce na valnou hromadu, což by mělo být měsíc před jejím konáním," uvedl Trampota. Podle odhadů banky na základě cílů společnosti na letošní rok by mohla být dividenda ze zisku roku 2018 až 26 korun.

"ČEZ potvrdil očekávání trhu i markantním meziročním snížením očekávaného čistého zisku v letošním roce. Ten podle společnosti skončí v pásmu 12 až 14 miliard korun, zatímco konsensus trhu počítal před dnešním oznámením společnosti s hodnotou 13,5 miliardy korun," řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Dividenda za loňský rok by podle něj mohla dosáhnout 33 korun na akcii, ale pohybuje se v pásmu od 22 do 36 korun.

Podle analytika Jana Rašky z Fio banky indikuje loňský očištěný čistý zisk dividendu ve výši 35 korun na akcii. Pak by ji hodnotil pozitivně.

O příjemném výsledkovém překvapení hovoří také Martin Vlček z BH Securities. "Situace se tak postupně lepší a vytváří prostor pro návrh slibné dividendy před valnou hromadou. Poslední kvartály nabízejí lepší šanci firmy zajistit si ceny elektřiny na další roky," sdělil Vlček. Nejistotu pro akcionáře podle něj i nadále představuje cena, kterou by získali v případě dělení ČEZ kvůli výstavbě nových reaktorů.

ČEZ je největší tuzemská energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

Beneš: Návrh v dubnu

Beneš předpokládá, že firma oznámí návrh dividendy za loňský rok v dubnu. Řekl to na tiskové konferenci k loňským výsledkům ČEZ. Její možnou výši komentovat nechtěl.

"Chápete, že není kurzotvornější informace než výše dividendy, takže nebudu ani naznačovat," uvedl dnes Beneš.