Evropská odveta za clo na vepře. Brusel po Moskvě žádá miliardové odškodné i penále

Evropská unie stupňuje tlak na Rusko. Po Moskvě žádá kompenzace za embargo na dovoz vepřového masa, které země zavedla na počátku roku 2014. Zatímco Brusel tvrdí, že uzavření hranic evropským prasatům bylo politicky motivované, Putin odpovídá, že jen zemi chránil před morem afrických prasat. Evropská unie nyní žádá odškodnění až 1.4 miliardy eur za rok plus úroky.

Dlouhodobý spor mezi Bruselem a Moskvou se podle nejmenovaných zdrojů serveru Politico významně pohnul. Světová obchodní organizace (WTO) postoupila nároky Evropské komise k arbitráži, která posoudí, zda jsou požadavky Bruselu oprávněné. Až případné další procedury by rozhodly, jaké sankce budou proti Moskvě uplatněny.

Rusko uvalilo zákaz na dovoz evropského vepřového masa v lednu 2014, během turbulentních událostí na Ukrajině, které vedly k pádu proruského prezidenta Viktora Janukovyče. A zatímco Evropa tvrdí, že toto ekonomické opatření bylo politicky motivované, podle ruské verze se jen země bránila před nákazou afrického prasečího moru, který tehdy řádil v Polsku a v Litvě.

To je však podle Evropské unie nesmysl. Reakce celkového omezení importu by totiž podle Bruselu byla značně přehnaná, navíc Evropská komise argumentuje, že to bylo právě Rusko, kdo nedostatečně bojoval proti šíření této nemoci. A Litva dokonce tvrdí, že tato nemoc se po Evropě rozšířila právě z Ruska.

Podle serveru Politico Rusko využilo zákazu dovozu evropského vepřového masa k tomu, aby vybudovalo svůj vlastní trh s touto potravinou.

Spory ohledně dovozu vepřového nicméně odstartovaly spirálu protiopatření. Evropa na Rusko uvalila sankce za kvůli anexi Krymu, Rusko po několika měsících reagovalo embargem na import veškerých čerstvých potravin z Evropy.

Brusel nyní po Moskvě požaduje náhradu za roční objem exportu vepřového 1.4 miliardy eur, k tomu pak i 15procentní úroky. Navrhuje, aby suma nebyla zaplacena jednorázově jako pokuta, ale aby byla uplatněna pomocí tarifů na ruské zboží.

