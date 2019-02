EY Podnikatel roku: V Praze si trofej převzal Dariusz Jakubowicz. Ve Středočeském kraji bodoval Akeso holding

Nezávislá porota ocenila u Dariusze Jukubowicze jeho zarputilost, cílevědomost a pracovitost, s níž dokázal skomírající firmu s bohatou historií proměnit v úspěšný byznys a proslavit Barvy a laky Hostivař na mezinárodních trzích. U Sotiriose Zavalianise pak porota vyzdvihuje ctižádostivost, vytrvalost a odvahu, která mu dodala impuls podnikat v cizí zemi a vybudovat ve Středočeském kraji prvotřídní zdravotnická zařízení na světové úrovni.

„Regionální klání o titul ve Středočeském kraji i Praze bylo i v letošním roce velmi vypjaté. Odborná porota se nakonec rozhodla udělit tituly podnikatelům, které spojuje především, houževnatost, pracovitost a odvaha,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Dariusz Jakubowicz, Barvy a laky Hostivař

Touha po dobrodružství, nových zážitcích a zkušenostech provází Dariusze Jakubowicze celým osobním i profesním životem. Proto příliš neváhal, když se mu v roce 1997 s tehdejšími společníky naskytla příležitost odkoupit v privatizaci závod Barev a laků Hostivař. Firma, jejíž historie sahá do konce 19. století, tehdy skomírala, topila se v obrovských dluzích a málokdo věřil v její záchranu.

Dnes má společnost obrat přes 1,5 miliardy korun a téměř pětinu z něj tvoří vývoz na zahraniční trhy, především Slovensko a Polsko. Kromě vysoce kvalitní výroby má společnost i vlastní lakovny a propracovaný systém distribuce prostřednictvím široké sítě nezávislých obchodníků a řetězců, přes 150 franšíz a především 65 vlastních maloobchodních prodejen barev, laků a drogistického zboží.

Ač dnes Barvy a laky zaměstnávají přes 500 lidí, Jakubowicz se stále snaží zachovat rodinnou a neformální atmosféru. Částečně i díky tomu se může chlubit velmi nízkou fluktuací, především na manažerských pozicích. Do chodu společnosti je aktivně zapojena i jeho manželka a dvě děti, které k otcově radosti o firmu samy aktivně projevily zájem. Jakubowicz věří, že ji v budoucnu převezmou a budou dále pokračovat v tradici českého výrobce kvalitních barev a laků, kterou se jemu a jeho kolegům podařilo vzkřísit.

Sotirios Zavalianis, Akeso holding

Sotirios Zavalianis dle svých slov nikdy neměl předpoklady stát se podnikatelem. K byznysu ho prý přivedla až chuť dělat něco užitečného a to, že ho nebrzdil strach z rizika a neúspěchu. Na konci 90. let zde v podstatě náhodou začal podnikat ve zdravotnictví. První roky nebyly jednoduché, jelikož neměl žádné zdravotnické vzdělání ani zkušenosti, a navíc byl cizinec. Jak ale sám říká, základ úspěchu je pro všechny obory podnikání stejný, a to poskytovat bezpečné a přitažlivé produkty či služby na úrovni a najít a udržet si odborníky, kteří s tím pomohou.

Dnes je Sotirios Zavalianis majitelem druhé největší soukromé zdravotnické firmy v zemi, která se kromě poskytování zdravotní péče věnuje také výrobě a distribuci léčiv. Mezi jeho zdravotnická zařízení v rámci holdingu Akeso s obratem téměř tři miliardy korun patří Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice, Rehabilitační nemocnice Beroun či Nemocnice Hořovice.

Holding zaměstnává téměř 1700 lidí a může se pochlubit dlouhodobě nízkou fluktuací. Zavalianis si zakládá především na vztazích a vzájemné důvěře. Zaměstnanci se u něj musí cítit bezpečně a mít pocit, že jim společnost věří a stojí za nimi. K tomu slouží nejen četné vzdělávací programy, ale také řada dalších benefitů, včetně školek pro děti, nových služebních bytů či možnosti získat bezúročnou půjčku.