FlixBus vrací Jančurovi sázku na nízké ceny, strategii může razit dlouhé měsíce, říká Šíp

Mohl by Jančura u soudu uspět? Jako je válka vedení politiky jiným způsobem, tak soud je vedení konkurence také jiným způsobem. Jen velmi těžko lze předjímat, jak může soud cenovou bitvu posoudit. Je to boj obrovského kapitálu firmy FlixBus s menším kapitálem Student Agency. Strategie FlixBusu, který při vstupu na trh nasadil velmi nízké ceny, není nijak neobvyklá. Při svém nástupu ji uplatňovala i sama Student Agency, teď se to obrací.

Šéf Student Agency kontruje tím, že zatímco on držel podnákladové ceny při vstupu na trh krátkodobě, u FlixBusu se má jednat o dlouhodobou strategii.

Tohle musí vzít soud v úvahu, neměl by snadné rozhodování. Každopádně FlixBus je kapitálově velice silná skupina, a pokud by nedošlo k zásahu soudu nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak může zůstat na podnákladových cenách ještě dlouho. Ceny se dřív či později vrátí k reálu, přičemž když si koupíte jízdenku s předstihem, získáte nejlevnější cenu.

Použití chemických zbraní je nezpochybnitelné, o útoku jsme věděli předem, řekl Stropnický

Čím později objednáte jízdenku, tím víc se bude cena blížit běžným hodnotám. Je tu jasně daná konkurence, dlouhodobě není možné jezdit s podnákladovými cenami. Český autobusový trh je zajímavý, máme tu volný prostor pro komerční linky. Pro FlixBus je to lákavý trh, jsme ve středu Evropy, vyplatí se mít tu filiálku.

Jak dlouho může RegioJet konkurovat tak agresivnímu soupeři?

Cenová válka ho výrazně poznamenala, nečekají ho jednoduché časy. FlixBus může uplatňovat nižší ceny celé měsíce.



Více na E15.cz