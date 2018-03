Hamé loni vzrostly čisté tržby na 5,13 miliardy. Letos chce investovat 200 milionů

V minulosti firma uváděla hrubé tržby, nyní jde o očištěné tržby, z dat společnost mimo jiné vyjmula výsledky loňské akvizice, společnosti Agrimex. Předloni mělo Hamé hrubé tržby 5,23 miliardy korun.

Tržby společnosti podle generálního ředitele Martina Štrupla rostly na všech trzích, například na Ukrajině o 14 procent, v ČR a Slovensku o více než čtyři procenta, v Rusku o 2,5 procenta. Výrazně se zvýšil vývoz i do Izraele, Itálie, Srbska, Vietnamu a Nizozemska. "Po prakticky pěti letech práce se Hamé podařil průlom ve střední Africe, když byly dohodnuty exportní dodávky do několika velkých obchodních řetězců v Nigérii a také v Angole," dodal Štrupl. Firma tam plánuje v několika týdnech vyvézt desítky tisíc džemů, paštik a dalších trvanlivých výrobků. Do budoucna by chtěla vyvážet i na Blízký východ.

Podle Štrupla loni společnost čelila nedostatku volných pracovníků na trhu práce a zvyšování cen masa a ovoce.

Letos chce firma investovat skoro 200 milionů korun, například plánuje rekonstruovat závod Pika Bzenec na Hodonínsku a zavádět nové technologie na výrobu chlazených hotových jídel v Kunovicích.

Hamé má v Česku a na Slovensku vedoucí pozici na trhu paštik, hotových jídel, kečupů, konzervované zeleniny, džemů a dětské výživy. Mezi nejznámější značky firmy patří Májka, Znojmia a Otma. Firma exportuje do 42 zemí, má osm výrobních závodů v ČR a dva v zahraničí. Vlastníkem Hamé je norská skupina Orkla, která v ČR vlastní i společnost Vitana.