Historicky první titul EY Podnikatel roku Karlovarského kraje získal ředitel Mattoni | info.cz

Společnost EY za podpory hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise a ve spolupráci s Karlovarským krajem vyhlásila vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2019 Karlovarského kraje. Stal se jím Alessandro Pasquale, ředitele společnosti Mattoni 1873 a.s.

Nezávislá porota ocenila u Alessandra Pasquale hlavně jeho oddanost rodinné tradici, odvážného podnikatelského ducha a v neposlední řadě zájem o ochranu životního prostředí.

Společnost, která je největším středoevropským výrobcem nealkoholických nápojů, zaměstnává v osmi zemích přes tři tisíce lidí. Kromě přírodních minerálních a pramenitých vod vyrábí i džusy a snacky. Produkty vyváží do více než dvaceti zemí světa. Kromě Evropy i do Severní Ameriky, Asie, na Arabský poloostrov nebo do Austrálie.

„Naše společnost začala v Karlových Varech a od té doby máme významnou pozici i po celé republice. Vypracovali jsme se na jedničku v minerálních vodách a nealkoholických nápojích. Naše srdce ale zůstává zde – v Karlových Varech. A proto je pocta být nejenom regionálním vítězem, ale i prvním výhercem v tomto kraji,“ uvedl Pasquale.

„Tradice rodinného podnikání rodiny Pasquale je pro nás cennou inspirací. V tuzemsku podnikatelé často obtížně hledají svého nástupce v první podnikatelské generaci a příběh Alessandra Pasquale jim může být příkladem, jak na to,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy

V Karlovarském kraji se titul EY Podnikatel roku Karlovarského kraje udělil vůbec poprvé v historii soutěže. Zda uspěje letošní krajský vítěz i v celostátním klání se dozvíme již 3. března 2020 při slavnostním galavečeru na pražském Žofíně. V případě vítězství v celorepublikovém finále by pak Alessandro Pasquale reprezentoval Českou republiku na světovém finále v Monte Carlu, které se uskuteční na začátku června 2020. INFO.CZ je mediálním partnerem soutěže v Česku.