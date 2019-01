Miliardář Elon Musk hodlá se svou automobilkou Tesla expandovat do Číny. V asijské zemi vybuduje do konce roku továrnu Gigafactory 3. Z ní by měly vyjíždět levnější modely Tesla 3 a Tesla Y. Není ale jisté, zda automobilce krok pomůže zažehnat loňské ztráty v Číně.