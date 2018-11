Jak je to s tzv. půjčkou bez registru v roce 2018?

Už to budou téměř 2 roky, co byl schválen nový zákon o spotřebitelském úvěru, a na trhu se měly dít změny. Například měla zmizet z nabídky tzv. půjčka bez registru, protože bonita žadatele musí být důkladně prověřena. Jak je to tedy s touto půjčkou doopravdy?

Před téměř 2 lety byl schválen nový zákon o spotřebitelském úvěru, který měl za účel posílit postavení spotřebitelů. ČNB se stala dozorčím orgánem nad nebankovními poskytovateli půjček, kteří museli splnit striktní podmínky a získat licenci pro pokračování v jejich činnosti.

Tím se trh s rychlými online půjčkami vyčistil od podvodníků, ale tzv. půjčka bez registru v nabídce mnoha poskytovatelů stále zůstává, přestože mají tito poskytovatelé povinnost důkladně prověřit bonitu žadatele o úvěr. Zákon neříká přesně, jak má být schopnost klientů splácet prověřena, ale nejlepším nástrojem mohou být v tomto případě registry dlužníků.

Třemi nejdůležitějšími registry dlužníků jsou SOLUS, Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Zaznamenávají údaje o úvěrové historii osob a o jejich úvěruschopnosti. Registr SOLUS používají kromě bank a poskytovatelů půjček také pojišťovny, mobilní operátoři a distributoři energií. Bankovní registr využívají banky k výměně dat o bonitě jejich zákazníků a Nebankovní registr používají ke stejnému účelu nebankovní poskytovatelé půjček a leasingové společnosti.

Tím pádem půjčka bez registru vlastně neexistuje, když jsou všichni žadatelé v těchto registrech prověřováni. Název půjčka bez registru tak může být pouze reklamním trikem, jak oslovit určitou skupinu lidí s nižší úvěruschopností, která nemá šanci získat půjčku v bance.

Půjčky bez registru představují riziko nejen pro toho, kdo si chce půjčit, ale i pro poskytovatele. Pokud poskytovatel svou povinnost nesplní a schopnost splácet klienta neprověří, nevyhodnotí jeho příjmy a výdaje, smlouva může být prohlášena za neplatnou a klient vrátí zpět peníze bez úroků, a navíc podle svých možností.

Přestože by mělo být jednoduché půjčku bez registru získat, klienti mohli pocítit nižší dostupnost a více byrokracie. Pokud je však žádost o půjčku zamítnuta, měl by to být signál, že žadatel není schopen splácet zpět a může se dostat do dluhové pasti. Proto, když vám žádost o půjčku nevyjde, neměli byste se pokoušet žádat jinde, ale raději zvýšit vaši úvěruschopnost. Výhodou je, že nebankovní poskytovatelé půjček už nemohou nechat klienty příliš se zadlužovat, protože to přináší negativa i pro ně.