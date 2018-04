Karlovarský filmový festival má sponzora. K záchraně se hlásí tato těžařská společnost

Mezinárodní filmový festival (MFF) Karlovy Vary bude letos sponzorovat těžební firma Sokolovská uhelná. Měla by částečně nahradit výpadek v rozpočtu, který pořadatelům vznikl po odchodu elektrárenské společnosti ČEZ, dlouholetého generální partnera festivalu. Radiožurnálu Českého rozhlasu to řekl spolumajitel Sokolovské uhelné František Štěpánek.

"My to vysloveně vnímáme jako jednorázovou pomoc v letošním roce vzhledem k tomu, že nemají dost času na to, aby dali dohromady peníze, které vypadly," řekl Štěpánek. Prezident festivalu Jiří Bartoška chce všechny partnery akce oznámit ve druhé půlce dubna.

ČEZ se po 16 letech rozhodla ukončit s karlovarskou přehlídkou spolupráci s odůvodněním, že musí šetřit. Rozhodnutí oznámila firma v polovině března. Letošní 53. ročník, který se koná od 29. června do 7. července, výpadkem není ohrožen. ČEZ dával v posledních letech karlovarskému festivalu téměř 20 milionů korun ročně, rozpočet akce se pohyboval kolem 135 milionů korun.

Bartoška již dříve firmě poděkoval za letitou spolupráci. Konec partnerství ho ale mrzí, zvlášť když přišel nedlouho před začátkem letošního ročníku. "Ukončení smlouvy ze strany generálního partnera pouhé čtyři měsíce před začátkem 53. ročníku pro nás jako organizátory představuje komplikaci především z časového hlediska. Věříme však, že najdeme způsob, jak tuto situaci zvládnout," řekl.

Nechtěl spekulovat, zda na ukončení spolupráce ze strany ČEZ mohlo mít vliv to, že někteří filmaři kritizovali prezidenta Miloše Zemana, který má blízko k řediteli ČEZ Danielu Benešovi.

Společnost Film servis festival Karlovy Vary, která pořádá karlovarský festival, vykázala v roce 2016 čistý zisk 22,4 milionu korun. O rok dříve měla firma zisk 7,1 milionu korun. Z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin dále vyplývá, že firma v roce 2016 měla tržby za 121,8 milionu korun a získala od státu, kraje a města dotace za 46,6 milionu korun. Členem představenstva této firmy je i Bartoška.