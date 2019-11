Katapult ze stíhačky? Žijeme s tím každý den, říká testovací pilot z Aero Vodochody | info.cz

Slovenský pilot cvičného letounu MIG-29 se musel na Slovensku katapultovat poté, co nasměroval stíhačku při cvičném letu do neobydlené oblasti u vesnice Nové Sady u Nitry. Pravděpodobně kvůli technické závadě. A pak šel i s leteckou přilbou v ruce k silnici stopovat auta, aby jej převezli do nemocnice na ošetření. „S tím žijeme každý den. Kdybych se zdravě nebál, když jdu do práce, nebyl bych asi normální. Na druhou stranu jsem profesionál, “ říká testovací pilot David Jahoda z Aero Vodochody, který mimo jiné zalétává letoun L-39NG. Ten po zhruba deseti letech vývoje představila společnost Aero Vodochody v září v Ostravě na Dnech NATO.

Na Slovensku šlo jen o běžný cvičný let dvou stíhaček MiG-29. Jedna přistála na letišti Sliač a druhá skončila v poli. Pilot se však naštěstí katapultoval a zajistil, aby pád letounu nikomu neublížil. S takovou možností cviční piloti počítat prostě musí. Aero Vodochody jich má hned několik a jen tak někdo se k testování letounů nedostane.

Zájemce musí projít vojenským výcvikem ještě předtím, než se přihlásí, protože firma vyrábí jen vojenské cvičné nebo bojové letouny a takové společné sestavy se v civilním letectví nikdo neučí. Před přijetím si tu navíc ještě nováčka podrobně testují.

Z historie Aero Vodochody Firma letos slaví stoleté výročí – v roce 1919 byla zapsána do rejstříku pod názvem Aero. V počátcích se věnovala opravám letadel, ale brzy přikročila k výrobě vlastních konstrukcí a do dnešního dne má na kontě asi 11 tisíc převážně vojenských strojů. Věnuje se především výcvikovým, ale i bojovým letounům. První výcvikový stroj A-1 se zalétával v roce 1919, následovala pětadvacetikusová série pro armádu. Civilní letoun A-10 vznikl v roce 1921, bombardér A-11 pak ve třiadvacátém. Nezapomenutelné jsou především licenční Migy řad 15,19 a 21 či vlastní proudové stroje L-29 Delfín. A především pak v roce 1969 přišel krásný L-39 Albatros. Tím se společnost proslavila po celém světě a od roku 1971 jich zákazníkům dodala přes 2 900. V roce 2006 rozhodla vláda Mirka Topolánka o privatizaci firmy včetně letiště a nejvyšší cenu nabídla skupina Penta. Jí tak nyní patří Aero Vodochody dodnes, jen se letos po třech letech měnil ředitel. Investiční skupina totiž očekávala lepší finanční výsledky.

David Jahoda, který tu je jako coby testovací pilot již několik let, má svou práci i přes všechna možná rizika velmi rád. A líbí se mu i letoun L-39NG, největší novinka českého podniku Aero Vodochody. Prototyp se bude až do konce roku účastnit letových testů. Osahat si jej mohli všichni návštěvníci vojenské přehlídky Dnů NATO v září letošního roku v Ostravě. Většina odborníků je z něj nadšena. Mimo jiné i proto, že se trefuje do současného trendu zanechat co nejméně škodlivin na planetě.

„Zelený letoun“ ve stylu klimatického trendu

Čím je tedy nový letoun tak mimořádný? „Má mnohem nižší spotřebu paliva a je mnohem lehčí,“ říká mluvčí Aero Vodochody Tobiáš Tvrdík. „To není jen nový facelift, protože letadla se nevyrábí jen na pár let, ale na dlouho dopředu a některé změny jsou po letech zkrátka nutnost,“ dodává.

A připomíná, že například americká F16 létá od sedmdesátých let stále se stejným designem, protože ten je nadčasový, ale mění se „střeva“ letounu. Jednou za čas ale přijde doba na to, nedělat jen úpravy, nýbrž přijít s jinou generací letounu. A tím má být pro Aero právě L-39NG.

„Vezměte si, že před patnácti lety nikdo nevěděl o nějakých dotykových telefonech a dnes si bez nich neumíme život představit. Totéž s počítači. Teoreticky to letadlo má životnost 40 let, ale prakticky jde technika strašně rychle dopředu. Vlastně se to pojí s mým splněným snem: dělat dobrá letadla a posouvat je někam dál,“ dodává David Jahoda, který z pozice testovacího pilota do konečného vývoje poměrně výrazně zasahuje a letoun se i díky jeho poznatkům dále upravuje.

Říká, že je profesionál, ale létá s pokorou

„První let s prototypem, s nímž nikdy nikdo ještě neletěl, je vždy něčím zvláštní, ale víc v tom hraje roli očekávání, jestli se splní a potvrdí to, co ostatní konstruktéři naplánovali a vyrobili. A my jako testovací piloti jim do toho kecáme, co by se ještě mělo zlepšit,“ popisuje s nadsázkou Jahoda.

„Program L-39NG běží podle plánu, a jsem si jistý, že dosáhneme cíle získat typovou certifikaci pro konfiguraci pokročilého cvičného letounu ve třetím čtvrtletí roku 2020 a pro jeho vyzbrojené verze ve třetím čtvrtletí roku 2021," řekl k tomu CEO Aera Vodochody Dieter John na Dnech NATO v Ostravě.

Nebojí se David Jahoda, když sedá do nového letounu? „Nemám žádné rituály pro dobrý návrat, jestli se ptáte na tohle. I proto, že tím nechci rodinu stresovat, tak jim neříkám, co mne ten den čeká,“ vypráví pilot. A to přesto, že úkolem zkušebního pilota je právě rozšiřovat tu „obálku“ letounu, tedy to, co je ještě povoleno s ním dělat a do jaké míry. Je to nutné, aby byl letoun bezpečný pro zákazníky. A komfortní.

Dnešní letouny musí být mnohem prostornější

Tak například normy pro piloty byly v sedmdesátých letech jiné. Dnes jsou lidé mohutnější, řekněme, a tomu se musí přizpůsobit i vnitřní prostředí letounu. Třeba v šířce a výšce.

Na svých zahraničních misích poznal skoro všechny světové politiky a generály či ministry obrany. A zjistil, že jsou to stejní lidé jako my ostatní.

„Ten postřeh mi kdysi pomohl v tom, abych rozesmál politika, který je proslulý tím, že se skoro nikdy neusmívá,“ vzpomíná. „Stoupal k nám po schůdkách do letounu a bylo vidět, že už toho má vážně dost. Snažil se vypadat jako profesionál, ale bylo vidět, že je hodně unavený. Zůstali jsme tam sami, jen zezdola fotili novináři. Tak mu říkám: už jste to viděl loni, je to pořád stejné, vidím, že jste unavený, tak se pojďme bavit o čem chceme a jen se usmívejme, ať je vidět, že vás neotravuju,“ pověděl mu Jahoda. A státník spokojeně roztál a na pár minut řešili jen civilní věci, zatímco konkurence se mohla uvztekat, jak je možné, že si tak rozumí.

Další z velkých zakázek pro Českou armádu

Prvních šest letadel má být připraveno v roce 2020 a prvním zákazníkem bude Senegal, který české Aero získá v bojové verzi. Další čtyři stroje by měla dostat česká armáda pro výcvik pilotů.

„Pro naše jednání s obchodními partnery je posun projektu do další fáze a následné získání mezinárodně uznávané certifikace k letounu L-39NG klíčovým krokem,“ uvedl Jiří Podpěra, prezident společnosti OMNIPOL, která je strategickým partnerem projektu.

Program letových zkoušek L-39NG plní momentálně tři letouny. Všechny tři ho dokončí v létě příštího roku. Aero Vodochody patří společnosti Penta, která jej získala s nejvyšší nabídkou za vlády Mirka Topolánka – za částku sahající bezmála ke třem miliardám korun. Umořila některé zadlužené části firmy a nyní očekává zisk. Hodně si slibuje právě od nejnovějšího letounu L-39NG. Kromě toho firmě běží zakázky na opravy a servis starších letounů za bezmála 2,5 miliardy korun až do roku 2022.