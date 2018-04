Katastrofa se nekoná. Britská ekonomika šlape navzdory obavám z brexitu

Británie se po letech stagnace vrátila k růstu produktivity práce. Ta meziročně stoupla o 3,4 procenta, což je nejvíce od roku 2005. Ekonomika Spojeného království se přitom v první polovině dekády potýkala se stagnací. Zatímco mezi lety 1950 a 2007 rostla produktivita v průměru o 2,5 procenta ročně, od roku 2010 do roku 2016 byl průměrný růst jen 0,2 procenta.

A nejen to. Do země přitéká více peněz ze zahraničí. Podíl zahraničních investic na HDP je procento nad průměrem pokrizových let. Desetina světových fúzí a akvizicí zahrnovala britské společnosti. Rostou také mzdy a vzhledem k nízké inflaci se očekává zvyšování jejich reálné hodnoty.

Už nyní přitom měla britská ekonomika pociťovat obavy z brexitu. Od vyhlášení výsledků referenda o vystoupení z Evropské unie se objevovaly predikce o masivním exodu firem na kontinent či nižší ochota investovat v Británii. Ničemu takovému však zmíněná čísla nenasvědčují.

„Nenaplňují se černé scénáře, že Velkou Británii čeká v souvislosti s brexitem katastrofa. Ukazatele opravdu naznačují pozitivní vývoj. Nekoná se exodus bank a dobře placených pracovních míst do kontinentální Evropy. Když se podíváme na londýnskou City, motor britské ekonomiky, ta je na tom dobře. Jestli se bude dařit City, je to předpoklad, aby se dařilo ekonomice i po brexitu,“ hodnotí pro INFO.CZ analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Vyhráno ještě není

Kovanda a například i respektovaný britský týdeník The Economist však upozorňují, že oslavy by nyní stále byly předčasné. Důvody růstu produktivity zatím nejsou zcela jasné. Lepšímu výkonu mohla napomoci například celosvětová konjunktura. Navíc růst britského HDP byl pomalejší než v předchozím roce. Ze dvou procent poklesl loni na 1,4 procenta. To je nejmenší číslo ze zemí G7.

Británie také stále těží z přístupu na evropský trh. Součástí EU bude až do příštího března. I po opuštění společenství bude ještě do prosince 2020 platit tzv. přechodné období, kdy by úřady a podniky měly čas přizpůsobit se novým podmínkám. „Skutečný dopad poznáme až po vystoupení a konci přechodného období. Hodnotit budeme moci někdy v letech 2021 a 2022,“ domnívá se Kovanda.

Obchodní modely předpovídají, že v případě, že by Británie ztratila přístup na volný evropský trh, mohly by dlouhodobé ztráty činit až deset procent HDP. I v případě, že by se jí podařilo vyjednat podmínky, jaké má například Norsko, dopady by mohly činit zhruba 2,6 procenta HDP.

„Stále se mohou dostavit negativní aspekty, zejména v oblasti zahraničního obchodu. Bude záležet, jak se Británii podaří navázat a obnovit zóny volného obchodu se silnými ekonomikami,“ konstatuje Kovanda, který však dodává, že je ohledně britské budoucnosti optimistický. Ačkoli si uvědomuje, že Londýn bude muset zdolávat zmíněné překážky a záležet bude i na finálních podmínkách rozchodu z EU. „Británie je stále kolébkou kapitalismu, má kontakty po světě a nahrává ji i angličtina, která je komunikačním jazykem číslo jedna.“