Komplikace ve válce akcionářů. TEDOM musí do konce roku splatit miliardu korun | info.cz

Už příští týden by měla valná hromada společnosti ČEZ hlasovat o vykoupení podílu společnosti TEDOM ve firmě ČEZ Energo. Jihomoravskou společností TEDOM ovšem v současnosti zmítá válka akcionářů, situaci podle informací INFO.CZ komplikuje skutečnost, že firma musí do konce roku splatit jednu miliardu korun, kterou si půjčila od kyperské společnosti Durlon.

Vlastníci firmy se v současnosti mezi sebou soudí. Zakladatel firmy Josef Jeleček, donedávna držitel 45 procent akcií, a dlouholetý ředitel jedné z divizí TEDOM Ivo Poukar, donedávna držitel 10 procent akcií, prodali svoje podíly fondu Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita. Předkupní právo na jejich podíly ovšem údajně měl třetí vlastník akcií TEDOM, Marek Rosenbaum držící 45 procentní podíl. Rosenbaum napadl převod akcií do rukou Faita žalobou.

Podle veřejných zdrojů je zřejmé, že původní akcionáři prostřednictvím kyperské společnosti půjčili vlastní firmě zhruba miliardu korun, která by měla letos na Kypr zamířit zpět. „Ano, dluhy by měly být splaceny,“ potvrdil INFO.CZ Jeleček. Podle něj zmíněnou miliardu tvoří pohledávky z dávné restrukturalizace TEDOMu a sám odmítá, že jde o peníze, které podle spekulací na trhu mohly být použity ke vzniku ČEZ Energo.

Člen představenstva TEDOMu Martin Komínek tvrdí, že by firma nemusela mít se splacením problémy, ale je nutné, aby se vyřešily spory akcionářů. „Dle veřejných zdrojů si názor o finanční pozici společnosti můžete udělat sám. Pokud se akcionáři na následující valné hromadě nedohodnou na refinancování jiným dluhovým instrumentem, požádáme je jako představenstvo, v zájmu “going concern principle" společnosti a péče řádného hospodáře, o posílení kapitálové struktury peněžitým vkladem do vlastního kapitálu v řádu středních stovek milionů korun, tak aby nedošlo k narušení provozního fungování společnosti,“ řekl.

Nový akcionář Igor Fait nechtěl dění ve společnosti komentovat a odkázal INFO.CZ na management firmy. Rosenbaum INFO.CZ neodpověděl. Jeleček redakci požádal o zveřejnění svého kompletního vyjádření, které tímto zveřejňujeme.

„Rozhodně vylučuji, že by důvodem vzniku společnosti Durlon bylo jakékoliv zakrytí původu finančních prostředků, stejně jako vylučuji další spekulace o vyvádění peněz a neplacení daní, TEDOM řádně platí daně v ČR. Půjčky rozhodně nesloužily k financování vzniku ČEZ Energo. Durlon pohledává za TEDOMem uváděnou částku, přičemž dluhy budou tento rok splaceny, podíly ve společnostech Menaje a Macuje již nevlastním, obchodní plány Durlonu neznám. Zdrojem kapitálu byly pohledávky z restrukturalizace, která proběhla po změně struktury společníků v roce 2010 a obnášela mimo jiné konsolidaci aktivit do nové společnosti TEDOM a.s. Společnost TEDOM a.s. podniká striktně v souladu s právními předpisy."