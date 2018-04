Konkurence pro Jančuru: Německý Flixbus nabídne nové spoje. V Česku se chce stát jedničkou na trhu

V roce 2013 založená firma nyní působí v 27 zemích, kde nabízí 250.000 spojů mezi 1600 destinacemi. Pod značkou FlixBus jezdí zhruba 1700 autobusů, které patří asi 300 regionálním dopravcům. „V tomto roce vytvoříme ještě dalších 100.000 spojení,“ řekl dnes Engert. Počet destinací se podle něj rozšíří o zhruba 500, počet autobusů na více než 2000.

Letos na jaře se německá firma poprvé vydá také mimo Evropu. Na západě Spojených států - především v Kalifornii - chce nabídnout přes 1000 nových spojů. Obchodní model bude v USA stejný jako v Evropě. FlixBus zde tedy nebude nakupovat vlastní autobusy, ale budou pro něj jezdit zdejší dopravci, kterým pak připadnou zhruba tři čtvrtiny z ceny lístku.

V Německu chce společnost více zasáhnout i do železniční dopravy. Zatím pod její hlavičkou jezdí vlaky z Hamburku do Kolína nad Rýnem, od poloviny dubna se k nim přidají vlaky z Berlína do Stuttgartu, které nyní pod jménem Locomore provozuje český dopravce Leo Express.

V České republice, kde první linky spustil v roce 2015, se FlixBus chce postupně stát jedničkou na trhu. „Jak dlouho to bude trvat, se dá dopředu jen těžko odhadnout,“ uvedl Engert, podle něhož je Česko jako sousední země Německa pro firmu velmi důležitým trhem.

Největším konkurentem FlixBusu v Česku je firma Student Agency podnikatele Radima Jančury, která provozuje autobusy pod značkou RegioJet.