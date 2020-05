Koronakrize: Ženy nemusí pomáhat jen šitím roušek | info.cz

S ohledem na to, že pandemie mne připravila o většinu lektorského i konzultačního businessu, využila jsem tento čas k podpoře skupiny Klubu svobodných matek, podpořila propojování různých expertů z Izraele a České republiky a v neposlední řadě přispěla k popularizaci aktivit Česko-izraelské obchodní komory (ČISOK) v souvislosti s tématem Izrael jako Start-Up Nation.

Pomoc

Mnozí šili roušky, já jsem ovšem ve třetí třídě nezvládla ani jehelníček. Tak jsem se přidala k pomoci matkám samoživitelkám. Novinářka Nora Fridrichová, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá, upozorňuje na skutečnost, že skupina rodičů samoživitelů je u nás poměrně rozsáhlá – jedná se o 200 000 rodin, jejichž hlavní živitel většinou pracuje na DPP nebo DPČ. Více než měsíc trvalo vládě schválení kompenzačního bonusu i pro tuto skupinu.

Polovina rodin má rozpočet 20 000 Kč na měsíc, třetina pouze 10 000 Kč. Najednou se tyto zranitelné rodiny ocitly bez příjmů. Zároveň se musely vypořádat s nástrahami on-line vyučování. Mnohé děti tak zůstaly bez kontaktu se školou a ostatními vrstevníky. Jako matka dvou dospívajících dětí jsem si uvědomila, jaké nároky on-line vyučování začalo klást na naši domácnost, a to mám štěstí, že manžel se věnuje ICT. Každé dítě potřebovalo počítač, wifi nestíhala a tiskárna po pár dnech zátěžového provozu odešla do věčných lovišť. A teď si podobnou situaci promítněte z pohledu nízkopříjmové rodiny v odlehlé lokalitě. Nejdříve jsem se soustředila na předávání použitých notebooků, stolních počítačů či tabletů. Následně přišly na řadu mobilní telefony. S postupující krizí mnohé matky začaly řešit, zda, popřípadě kde koupí funkční telefon a kde zároveň vezmou peníze na jídlo a nájem. Stále existují rodiny, které dosud nedostaly slíbené peníze z ošetřovného. Mimochodem, zkoušeli jste si sami podat žádost? Uspěli jste napoprvé? Bez scanneru? Bez datové schránky? A jak si opatříte potvrzení, že škola je zavřená, v době, kdy byly zavřené všechny školy a počítačové dovednosti nepatří mezi Vaše silné stránky? Po elektronice přišlo na řadu zasílání oblečení či hraček, své příjemce našly i dětské brýlové obroučky. Šetřit se muselo všude, velkým problémem však bylo, že byly dlouho zavřené i obchody či tradiční místa zásilkovny. Často tedy nebyla hodnota daru pouze v podobě poskytnuté věci, ale zejména v jejím odeslání a doručení konkrétní příjemkyni. Tato pomoc mne naučila hodně nejen o skutečném stavu jedné opomíjené sociální skupiny. S digitalizací je nutné začít na úrovni státu nikoliv v podobě dalších koncepčních dokumentů, ale v každodenní praxi při styku s úřady. Různé strategie by následně měly brát v úvahu i počítačovou gramotnost různých skupin ve společnosti a snažit se ji zvýšit. A do třetice – on-line vzdělávání není o zasílání úkolů emailem žákům a jejich rodičům, ačkoliv tento postup v mnoha školách týdny převládal.

Propojování

S ohledem na podobný průběh pandemie v České republice a v Izraeli se Česko-Izrelská smíšená obchodní komora (ČISOK), kde vedu sekci pro digitální ekonomiku a obchod, aktivně snažila propojit možné zainteresované experty, poradce či politiky ohledně předávání best-practice a sdílení efektivních postupů v rámci boje s pandemií. Šlo zejména o postupy v rámci plošného testování, e-Health či konkrétní bilaterální spolupráci v rámci vědy a výzkumu. Díky Tomáši Jelínkovi, zmocněnci za e-Health v ČISOKu, a Delaně Mikolášové z velvyslanectví v Tel Avivu za spolupráci. Těším se, že Česko-izraelské inovační dny v Liberci a v Olomouci na podzim dále posunou konkrétní projekty a podpoří další posun v oblasti e-Health a telemedicíny. Otázkou zůstává, nakolik budeme ochotni přijmout osvědčené postupy či nakolik budeme opět plýtvat časem, energií a finančními prostředky na znovuobjevování kola v podobě známé české cesty.

Popularizace

Veškeré aktivity spojené s přednášením se přesunuly do on-line světa. A tak jsem měla možnost vyzkoušet Zoom, Click, MS Teams, Skype pro firmy, Slack a mnohé další aplikace. S ohledem na to, že většina informací byla v médiích negativních, rozhodla jsem se zaměřit se na výhledy do budoucnosti, blízké i vzdálené. Pro vzdělávací platformu EPALE jsem na základě marketingové metodiky Dr. Sharon Tal Itzkovich z Technionu připravila seminář Plán B aneb jak přemýšlet o alternativách. Bohužel pandemie nám nedovolila pořádně oslavit ani 30. výročí opětovného navázání Československo-izraelských vztahů, ani 72. výročí existence Státu Izrael. Díky vedení ČISOKu, se podařilo zorganizovat webinář na téma Izrael jako Start-Up Nation, kde jsem měla možnost hovořit nejen o izraelském unikátním start-upovém ekosystému, ale i o aktivitách Komory. Naše know-how rádi poskytneme a bude přínosem, pokud tato forma bude více využívána k informování širší veřejnosti o činnostech Komory či setkávání s inspirativními osobnostmi na dálku.

Rovněž jsem se věnovala mentoringové podpoře různých inovativních projektů, ať již v rámci studentského hackathonu nebo projektu Hack the Crisis CZ, který spadá pod CzechInvest.

V rámci působení v Radě pro komercializaci Univerzity Karlovy jsem posuzovala tři projekty, které budou podpořeny v rámci speciální výzvy pro hledání řešení v souvislosti s Covidem-19.

A samozřejmě s kolegou Jiřím Schlangerem jsme začali připravovat další setkání sekce Věda, výzkum a inovace již v červnu, protože krize ukázala, že budoucnost patří právě aplikovanému výzkumu a úzká spolupráce vědy s businessem je naprosto zásadní.

V rámci mezinárodní spolupráce s Izraelem jsem se věnovala podpoře mezinárodního EdTech summitu o nových formách vzdělávání, který proběhne virtuálně počátkem července. Dále pomáhám s organizací konference organizace El Ha Lev, která se zabývá aktivní sebeobranou pro dívky i chlapce (Empowered Self Defense), jež se uskuteční v březnu 2021 v Praze. Její unikátní koncept je založený na kombinaci asertivních komunikačních dovedností a fyzické obrany. A do třetice na základě nabídky Prof. Dafny Kariv sháním vhodnou partnerskou instituci na rozjezd virtuálního akcelerátoru propojujícího ženy ve start-upech z České republiky a Izraele.

Pomoc podnikatelům a SMEs v Čechách?

Většinu svých aktivit jsem vykonávala v režimu pro bono, neboť jsem přesvědčena o jejich společenské prospěšnosti. Být podnikatelem pro mne znamená potřeba vytvářet hodnotu, ať jsou podmínky jakékoliv. O to více mne mrzelo, jak současná vláda přistupovala k podpoře a využití výrobků a služeb českých podniků a podnikatelů. Pouhých proklamací, že právě podnikatelé a malé a střední podniky tvoří páteř české ekonomiky, se totiž rodiny, v nichž podnikají oba manželé, moc nenají.