Kryptoměny zná většina Čechů, investoval jich do nich ale jen zlomek

Do kryptoměn už investovala tři procenta Čechů a desetina lidí o tom stále přemýšlí. Zhruba 13 procent dotázaných si ji rozmyslelo kvůli rizikovosti. O nějaké z kryptoměn už někdy slyšely tři čtvrtiny Čechů, nejznámější je bitcoin. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který se uskutečnil v březnu a zúčastnilo se ho 538 lidí.

Znalost konkrétních kryptoměn i zájem o tento trh je výraznější mezi muži. Jsou to také muži, kdo investici do kryptoměn častěji zvažuje. „Pouze desetina mužů o žádné kryptoměně nikdy neslyšela, zatímco mezi ženami je to třetina,“ uvedla agentura.

Do kryptoměn častěji investují lidé mladší, většinou ve věku do 29 let. Ti, kteří váhají, se bojí především nestability a výrazného kolísání hodnot. Někteří lidé nechtějí nebo nemohou investovat kvůli nedostatku informací nebo peněz. Řada dotázaných má také dojem, že doba, kdy se na kryptoměnách dalo vydělat, už uplynula.

Prakticky všichni, kteří se o doslechli o kryptoměnách obecně, znají bitcoin. Asi pětina Čechů pak někdy slyšela o kryptoměnách litecoin a ethereum, velmi malé povědomí mají lidé o měnách ripple, dash, monero nebo stellar.

Téměř polovina dotázaných očekává, že státy postupně začnou trh s kryptoměnami více regulovat. Dvě pětiny lidí míní, že kryptoměny mají na trhu budoucnost, ale 41 procent jim nedůvěřuje. Zhruba čtvrtina Čechů si myslí, že jde o jednoduchý způsob zbohatnutí.

Pesimističtější jsou zejména lidé s vysokoškolským vzděláním. Naopak pozitivněji se vyjadřují ti, kteří do kryptoměn investovali nebo to zvažují. Mladší generace, ženy a lidé s nižším vzděláním častěji věří v rychlý zisk z kryptoměn.

Na světě existuje téměř 1400 kryptoměn. Zájem o ně roste, současně se zvyšuje počet míst, kde se přijímají. V Česku je nyní podle portálu Coinmap.org 300 míst, kde je možné utratit bitcoiny. Tato mapa ale neobsahuje všechny zapojené subjekty.